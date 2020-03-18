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فيديو.. سيولة مرورية بنفق الهرم اتجاه ميدان الجيزة

الأربعاء، 18 مارس 2020 01:54 م
فيديو.. سيولة مرورية بنفق الهرم اتجاه ميدان الجيزة سيولة مرورية ـ أرشيفية
كتب ـ إيهاب المهندس

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شهد نفق الهرم منذ قليل، اليوم الأربعاء، سيولة مرورية في الاتجاهين مع انتشار لرجال المرور على للعمل على سحب أي كثافات للسيارات قد تظهر على مدار اليوم.

وانتظمت حركة السير على طول شاعر البطل أحمد عبد العزيز في الاتجاهين، وبشوارع الدقى وعلى طول شارع التحرير.

كما شهدت الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم الأربعاء، انتظاما بحركة المرور وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية، وإزالة أى معوقات مرورية .

وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

 

 


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