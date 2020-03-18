اليوم السابع
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فيديو.. سيولة مرورية أعلى كوبرى الدقى المعدنى اتجاه المهندسين

الأربعاء، 18 مارس 2020 01:16 م
فيديو.. سيولة مرورية أعلى كوبرى الدقى المعدنى اتجاه المهندسين سيولة مرورية ـ أرشيفية
كتب ـ إيهاب المهندس

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شهد كوبرى الدقى المعدنى منذ قليل، اليوم الأربعاء، سيولة مرورية في الاتجاهين مع تواجد مكثف لرجال المرور للعمل على سحب أي زحام قد يظهر خلال اليوم.

وانتظمت حركة السير على طول شارع البطل أحمد عبد العزيز في الاتجاهين، وشهد شارع الجامعة سيولة مرورية في الاتجاهين وبمحيط حديقة الأورمان.

وظهر على الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم الأربعاء، انتظام بحركة المرور وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية، وإزالة أى معوقات مرورية .

وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وتواجد انتظام بحركة السيارات على الطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.


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