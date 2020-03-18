فيديو.. رئيس باتا: خفض الفائدة يتيح مجالات أكبر للاستثمار فى مصر

كتب عبد الحليم سالم

أشاد اللواء مهندس شكرى حماد، رئيس مجلس إدارة شركة باتا، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بقرار البنك المركزى الأخير، والخاص بخفض سعر الفائدة البنكية.

وخفض البنك المركزى أسعار الفائدة مؤخرًا، بنسبة 3% إلى مستوى 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض، موضحا أن خفض الفائدة يأتى فى ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التى حققها الاقتصاد المصرى منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى، وما اعتاده البنك المركزى على اتخاذ خطوات استباقية فى الظروف الاستثنائية.

أضاف شكرى حماد لـ"اليوم السابع"، أن قرار خفض الفائدة، يساهم فى توسيع نطاق المجالات الاستثمارية فى مصر، ومساعدة الشركات على الإقبال على الاقتراض لإجراء التحديث، أو التطوير أو شراء المعدات والآلات بتمويلات بنكية، خاصة أن الأعباء بعد خفض الفائدة البنكية أصبحت فى المتناول، بعد أن كانت عالية جدا الفترات السابقة، ثم بدأت النزول بالتدريج.

وأشار اللواء شكرى حماد، إلى أن خفض سعر الفائدة سيوسع من إنشاء المشروعات، وبالتالى توفير فرص عمل كبيرة للشباب، لافتا أن القرار سيساعد الشركة على التوسعات، وتحقيق فرص نجاح أفضل الفترة المقبلة خاصة أن الشركة تقوم بعملية توسعات وتطوير وافتتاح عدد من الفروع التابعة فى محاولة لزيادة الإيرادات، نتيجة رفع معدلات الإنتاج وتنشيط التسويق، وذلك بدعم الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.