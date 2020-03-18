فودافون مصر تتبنى إجراءات وقائية لاستمرارية العمل بكفاءة وخدمة أكثر من 44 مليون عميل

ـ زيادة سعة الإنترنت المنزلى بنسبة 20% للعملاء وإتاحة الدخول على المواقع والمنصات التعليمية مجانا

أعلنت فودافون مصر اليوم عن عدد من الإجراءات الاحترازية التى أتخذتها الشركة وشملت تعليمات خاصة لضمان إستمرارية العمل وخدمة أكثر من 44 مليون عميل، ومساعدتهم على مواكبة الأحداث الغير عادية التى تمر بها البلاد، حيث أتاحت فودافون مصر زيادة فى سعة الإنترنت المنزلى لكل العملاء بنسبة 20% وإتاحة الدخول على المواقع والمنصات التعليمية مجانا طبقا لمبادرة وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هذا وقد بدأت الشركة تفعيل العديد من هذه الأجراءات أهمها تواجد أكثر من ألفين مهندس وفنى شبكات بصفة مستمرة لضمان سير العمل وجودة الشبكة والتغطية، بالإضافة إلى توفير القفازات و الكمامات (أغطية الوجه) للموظفين. كما قامت الشركة بزيادة تعقيم المسطحات والأرضيات والحمامات والمصاعد فى كافة الفروع ومنافذ البيع وتوفير مطهرات اليد، وعملت أيضا على تنظيم عمليات دخول وخروج العملاء فى منافذ البيع بطريقة مختلفة وجعل وقت الإنتظار للعميل خارج الفرع لضمان مزيد من التباعد وعدم الزحام.

وأشار ألكسندر فرومان الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر قائلا أن فودافون تتابع بصفة دورية مع الجهات المختصة للحصول على المعلومات والتنسيق لضمان إستمرارية العمل وتقديم الخدمات لعملائنا ومساعدتهم على إجتياز الظروف التى تمر بها البلاد وتتطلب إستخدام مختلف لخدمات فودافون مصر والحلول التكنولوجية، وأضاف فرومان انه تم إطلاق حملة على منصات فودافون للتواصل الإجتماعى تحت شعار "خليك في البيت واحنا نقربلك البعيد" تحث فيها فودافون عملائها على إستخدام تطبيق فودافون وخدمات فودافون كاش لتحويل الأموال وكافة الخدمات التى تساعد العميل على تنفيذ طلباته دون الحاجة إلى زيارة الفروع

المواقع والمنصات التعليمية المجانية طبقا لتوجيهات وزارة الإتصالات :

discoveryeducation.ekb.eg

ekb.eg

moe.gov.eg

moe.edu.eg

emis.gov.eg

emis.edu.eg

assessment.ekb.eg

marking.ekb.eg