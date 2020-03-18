اليوم السابع
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الأربعاء، 18 مارس 2020 11:54 م
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فنادق جزائرية تضع مقارها تحت تصرف السلطات الصحية لمقاومة كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 11:18 م
فنادق جزائرية تضع مقارها تحت تصرف السلطات الصحية لمقاومة كورونا تفشى كورونا
أ.ش.أ

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أعلنت وزارة السياحة الجزائرية اليوم، أن بعض المؤسسات السياحية والفنادق العامة والخاصة بادرت بوضع نفسها تحت تصرف السلطات الصحية بالبلاد للتكفل بحالات الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا .

وقال بيان لوزارة السياحة الجزائرية مساء الأربعاء، إن "في إطار الوقاية والحد من انتشار وتفشي فيروس كورونا بادرت مؤسسات التسيير السياحي للقطاع العمومي وبعض الهياكل الفندقية الخاصة بوضع البعض من مرافقها تحت تصرف المصالح الصحية كاجراءات احترازية للتكفل ان اقتضى الأمر بحالات الاشتباه والإصابة بهذا الفيروس".

وأعرب حسن مرموري وزير السياحة الجزائري عن شكره وتقديره لكافة موظفي القطاع السياحي والفندقي بمختلف رتبهم ومواقعهم وإلى كل المتطوعين للمساعدة على مواجهة هذا الفيروس والحيلولة دون انتشاره.

يذكر أنه سيتم وضع الجزائريين العائدين للخارج في 3 فنادق وسفينتين تم تخصيصها كمقار للحجر الصحي. 


كورونا

فنادق جزائريه

الجزائر

فيروس كورونا

حكومه الجزائر

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