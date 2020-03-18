فض 5 سويقات بالشرقية وتكريم أمهات بلبيس بدون حفل لمجابهة "كورونا"

الشرقية - إيمان مهنى

فضت الأجهزة التنفيذية بالشرقية، اليوم خمسة سويقات اهلية بالقري مركز الزقازيق وديرب نجم، وإلغاء حفل عيد الأم ذلك تنفيذا لتعليمات المحافظ الدكتور ممدوح غراب، لمنع التجمعات أن هذا القرار إجراءً احترازيًا لمواجهة فيروس كورونا مناشدا المواطنين ضرورة الالتزام بالقرار حفاظا على صحتهم وتجنبا لتوقيع العقوبات على المخالفين مع ضرورة إبلاغ السلطات المختصة بالأماكن المخالفة.

وترأس نبيل فاروق رئيس مركز الزقازيق، حملة على الأسواق الشعبية في عدد من القرى، وتم فضها جميعا، كما تم غلق سوق غزاله بوحدة المحلية بالشوبك وسوق كفر أباظة بوحدة الزهراء اليوم والتنبيه مشددا على رؤساء الوحدات بعدم إقامة اى سوق أو تجمعات داخل القرى أو الوحدة رئاستهم.

وأكد رئيس المدينة أن أجهزة الدولة لن تتوانى فى اتخاذ كل الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن كل الأجهزة التنفيذية بالمركز تعمل على مدار الساعة لتفعيل هذه الإجراءات الاحترازية حفاظًا على المواطنين من العدوى.

كما محمد حجازي رئيس مركز ومدينة ديرب نجم يرافقه العقيد محمد بك فؤاد مأمور مركز ديرب نجم نحو تنفيذ قرار معالي الوزير بإزالة سوق الخضار المركزي الذي أقيم صباح اليوم بقرية الصانية وصفط زريق وباقي الأسواق ببعض القري ومحو الشيش من القهاوي والكافيهات .

وقرر اللواء سامي علام رئيس مدينة بلبيس ، إلغاء حفل تكريم الأمهات المثاليات ، والاكتفاء بتكريم بسيط لعدد 6 من أمهات مجلس مدينة بلبيس، معتذرا لهم عن إلغاء الحفل المرتب له من قبل نظرا لما تمر به البلاد .

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة استمرار تلك الحملات الوقائية واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة والتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية للحد من انتشار الفيروسات حفاظا على صحه وسلامة المواطنين ، كما تم تشكيل لجان عمل للمرور علي المنشآت الحكومية والمباني الخدمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة للتأكد من التزام المسئولين عنها بتفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، مشيراً الي انه تم المرور علي مستشفيي الحميات والصدر بمدينة الزقازيق للتأكد من إجراء أعمال التعقيم اللازمة للأجهزة الطبية، وكذا تطهير الغرف والممرات والطرقات والأسطح بها وغرف العناية والأقسام المختلفة ودورات المياه حفاظا علي صحة وسلامة العاملين بها والمترددين عليها .



فض 5 سويقات بالشرقية وتكريم أمهات بلبيس بدون حفل لمجابهة كورونا



فض 5 سويقات بالشرقية وتكريم أمهات بلبيس بدون حفل لمجابهة كورونا



فض 5 سويقات بالشرقية وتكريم أمهات بلبيس بدون حفل لمجابهة كورونا



فض 5 سويقات بالشرقية وتكريم أمهات بلبيس بدون حفل لمجابهة كورونا



فض 5 سويقات بالشرقية وتكريم أمهات بلبيس بدون حفل لمجابهة كورونا