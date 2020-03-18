غينيا بيساو تُعلق رحلاتها الجوية لمواجهة فيروس كورونا

ا ش ا

أعلن رئيس غينيا بيساو عمارو سيسوكو إمبالو، تعليق الرحلات الجوية، اعتبارا من اليوم /الأربعاء/، وتعزيز الضوابط الصحية على حدودها البرية؛ لمواجهة فيروس (كورونا المستجد).

وقال الرئيس إمبالو - في مؤتمر صحفي، وفقا لراديو "أفريقيا-1" - "إن البلاد في حالة حرب مع عدو غير مرئي، والسلطات في البلاد قلقة جدا بشأنه".

وأكد رئيس غينيا بيساو أنه لن تكون هناك رحلات قادمة من أوروبا أو مغادرة للبلاد، وذلك دون تحديد مدة تعليق الرحلات الجوية.

وأشار إلى أنه سيسمح بالإجلاء الطبي فقط، كما سيتم إغلاق المدارس والأسواق باستثناء المحلات التجارية التي تبيع المواد الغذائية.

ومن جانبهم، أوضح مسئولون في غينيا بيساو- لم يفصحوا عن هويتهم - أنه سيتم تعزيز الضوابط الصحية على الحدود مع السنغال التي سجلت إصابة 27 شخصا بالفيروس، ومع غينيا التي سجلت حالة واحدة في (كوناكري).