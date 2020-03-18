اليوم السابع
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غلق 45 مقهى خلال حملة مكبرة بالمنصورة ومصادرة" الشيش" لمواجهة كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 02:47 ص
غلق 45 مقهى خلال حملة مكبرة بالمنصورة ومصادرة" الشيش" لمواجهة كورونا إغلاق مقاهى فى الدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية السكرتير العام المساعد للمحافظة منال الغندور بالتنسيق مع  رئيس حي شرق وحي غرب المنصورة لشن حملة مكبرة لمصادرة "الشيش" وغلق جميع  المقاهي والكافيتريات داخل مدينة المنصورة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .

وأسفرت الحملة التي تم شنها بحي غرب عن إغلاق 30 مقهى وكافيه شملت منطقة مجمع المحاكم وشارع عبدالسلام عارف والترعة وشارع كلية آداب والجلاء وحي الجامعة وشارع الجمهورية والمشاية السفلية وتم مصادرة جميع "الشيش " التي تم ضبطها.

كما أسفرت الحملة التي تم شنها بحي شرق عن اغلاق 15 مقهي وكافيه شملت شارع سعد زغلول وقناة السويس وشارع الجيش وتم مصادرة جميع " الشيش " التي تم ضبطها .

وأكد محافظ الدقهلية أن هذه الحملة هي خطوة ضرورية ضمن الخطوات والإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا وعدم انتشاره وان غلق هذه المقاهي والكافيتريات لمدة مؤقتة لحين التأكد من خلو جميع مدن ومراكز وقري المحافظة من الإصابة أو الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا .

وناشد المحافظ جموع المواطنين ابناء الدقهلية بالالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والمحافظة لنتخطى هذه الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره حفاظا علي صحة وأرواح المواطنين

وكان اللواء جمال سامون، مساعد مدير الأمن للأمن العام، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، لنصارة الشيش بكافة انواعها، شارك في الحملة الموسعة مأمور قسم أول، ومأمور قسم ثان، ورئيس شرطة المرافق، ورضا رجب، نائب رئيس المدينة للإزالات والإشغالات، ووائل فرج، نائب رئيس المدينة لشئون حي شرق، و هيثم عطيه، نائب رئيس المدينة لشئون حي غرب كفر الشيخ، وقسم الإشغالات بالوحدة.

 


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