غلق 248 مركزا تعليميا ودار حضانة بالمنيا لمواجهة فيروس كورونا

المنيا – حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الأمن، واصلت تنفيذ الحملات الأمنية الموسعة علي مراكز الدروس الخصوصية بجميع مراكز المحافظة، حيث تم أمس الاثنين إغلاق 70 مركزا للدروس الخصوصية، منها 42 مركزا تعليميا و28 دار حضانة، ليصل بذلك إجمالي ما تم إغلاقه إلى 248 مركز تعليمى، وذلك منعا لتجمعات الطلاب وحرصا على سلامتهم.

يأتي ذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بغلق تلك المراكز، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وناشد المحافظ، جميع المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي أعلنت عنها الحكومة سواء ممثلة في مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية أو منظمة الصحة العالمية.

وكان المحافظ قد أصدر عددا من القرارات في وقت لاحق تتضمن مجموعة من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث أصدر أمس قرارا بحظر إقامة أي تجمعات لإقامة أفراح أو احتفالات أو مناسبات أو سرادق عزاء أو اجتماعات أو ندوات سواء أقيمت داخل قاعة احتفالات عامة أو خاصة أو بالشوارع على مستوي الوحدات المحلية لمراكز ومدن وقري المحافظة لحين صدور أي تعليمات أخري.

كما قرر المحافظ تخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية بحيث يكون الحضور اليومي للعاملين بالجهات المخاطبة بأحكام هذا القرار بنسبة الثلث من إجمالى عدد العاملين بكل جهة بحيث يتم التناوب اليومي في الحضور وفق الضوابط التي يتم وضعها من خلال رئيس كل جهة من الجهات المخاطبة بهذا القرار.



