غلق 227 مركزا تعليميا و22 حضانة ومصادرة الشيش من المقاهى بالمنوفية

وأكد المحافظ، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، استمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية بنطاق المحافظة لغلق السناتر والحضانات وتلقى البلاغات الواردة لغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة عن سناتر الدروس الخصوصية والمراكز التعليمية ومحال الألعاب الإلكترونية "بلاى ستيشن" بنطاق المحافظة للتعامل الفورى معها واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم والتعامل معهم بكل حزم للحد من تجمعات الطلاب وحفاظاً على صحة أبنائنا.

جدير بالذكر، أن محافظ المنوفية يؤكد استمرار بث قناة المنوفية التعليمية على موقع يوتيوب لأبناء المحافظة من طلاب الصفين الثالث الإعدادى والثالث الثانوى لمتابعة المواد الدراسية خلال فترة توقف الدراسة.

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، قد تفقد أمس قسم العزل والحجر الصحى بمستشفى الحميات والجهاز الهضمى والكبد بشبين الكوم والمخصص لعزل المصابين والمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وذلك للوقوف على آخر المستجدات والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية فى التعامل مع الحالات المصابة و المشتبه بها بفيروس كورونا، بحضور الدكتور نصيف حفناوى وكيل وزارة الصحة، والدكتور حسين محمد حسين مدير المستشفى.

أكد محافظ المنوفية، أن زيارته تأتى فى إطار بعث رسالة طمانينة للمواطنين والتأكيد على جاهزية المحافظة للتعامل مع أى ظروف طارئة، مشيدا بدور رجال الصحة والأطقم الطبية ودورهم البطولى فى التعامل مع الأزمة، موجها بصرف مكافأة مالية وشهادة تقدير للعاملين بقسم العزل تكريما لهم ولإخلاصهم فى عملهم وتحفيزا على الاستمرار فى تقديم خدمة جيدة.