اليوم السابع
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غلق 1191 مركزا للدورس الخصوصية و 10 حضانات خلال 5 أيام فى كفر الشيخ

الأربعاء، 18 مارس 2020 03:45 م
غلق 1191 مركزا للدورس الخصوصية و 10 حضانات خلال 5 أيام فى كفر الشيخ وكيل تعليم كفر الشيخ أثناء الحملة
كفر الشيخ – محمد سليمان

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بناء على تعليمات اللواء حمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قادت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بالتعاون مع قيادات مديرية أمن كفر الشيخ، ورؤساء مجالس المدن، حملة لغلق سناتر الدروس الخصوصية بمحافظة كفر الشيخ، لليوم الخامس على التوالى، وكذلك هناك حملات مماثلة فى 13 مدينة ومركز، لغلق السناتر، جاء ذلك عقب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بتعطيل الدراسة فى المدارس والجامعات لمدة أسبوع ابتداء من الأحد الماضى .

وتم الحملات برئاسة الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور سلامة الويشى، المدير العام للتعليم العام، ورضا عبدالمنعم فايد، مدير إدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم، والمهندس وائل فرج، نائب رئيس مدينة كفر الشيخ، وعدد من قيادات مجلس مدينة الرياض وقوة أمنية ضمت اللواء جمال سامون والعميد محمود الكمونى، مأمور قسم أول، والرائد سعد اللبيشى، رئيس مباحث قسم أول ،ومعاونيه النقيبين بهاء الشافعى، وعادل اصف، والمقدم أحمد عبد السلام مدير إدارة المرافق، وهانى حمدان من مكتب وكيل الوزارة، وعدد من قيادات المديرية .

وأكدت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزرة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن الحملات بدأت من مساء الأحد الماضى، ومستمرة بشكل يومى نهاراً وليلاً، وأن عدد الحملات التى تم شنها بمدينة كفر الشيخ 10 حملات أسفرت عن غلق 300 مركز وسنتر للدروس الخصوصية، وبلغ عدد السناتر التى تم غلقها على مستوى المحافظة 1191 سنترا و 10 حضانات، موجه الشكر والتقدير للواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، وكل رؤساء المدن للمساندة فى حملات غلق السناتر .

وأضافت وكيل الوزارة، أن حملات السناتر مستمرة ليلا ونهاراً، مؤكدة أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ مصمم على غلق كافة السناتر ولم يتم فتحها، والقضاء على التعليم الموازى .


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