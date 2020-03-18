اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 مارس 2020 09:35 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

غدا.. رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى

الأربعاء، 18 مارس 2020 08:04 م
غدا.. رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعى الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، غدا الخميس، اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات المختلفةً، ويعقب الاجتماع توقيع بروتوكول تعاون .

 

وكانت الحكومة قد وافقت فى إجتماعها الأخير على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية التعاون بين مصر ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، وبنك الاستثمار الأوروبي، حول إعداد دراسة جدوى لمشروع إعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، والتي تمول من منحة رصدها البنك بحد أقصى مليون و 200 ألف يورو، لتغطية تكلفة الخدمات الفنية اللازمة لوضع دراسة الجدوى للمشروع الذي يهدف إلى تحسين أداء نظام النقل العام بالقاهرة، عبر تلبية متطلبات القدرة الاستيعابية لمرفق المترو من حيث عدد الركاب المستفيدين في السنوات المقبلة، ومد العمر المتوقع لأنظمة الخط الثاني لمدة 25 سنة إضافية


اجتماع الحكومة الاسبوعى

مجلس الوزراء

اخبار عاجلة

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فيديو.. 12 إجراء اتخذته الحكومة لمواجهة فيروس كورونا بالمحافظات السياحية

الأربعاء، 18 مارس 2020 05:48 م

الحكومة تنفى وجود جروبات للشكوى تابعة لمنظومة الشكاوى الحكومية على فيس بوك

الأربعاء، 18 مارس 2020 03:48 م

الحكومة تعلن العزل الذاتي 14 يوماً للقادمين من العمرة.. ومنع مغادرة أي فرد من الأطقم العاملة في المنشآت السياحية بـ3 محافظات.. ووزيرة الصحة تدعو لاعتبار الجمعة يوماً مخصصاً للتطهير الأسبوعي

الأربعاء، 18 مارس 2020 11:37 ص

الحكومة تبدأ تنفيذ تكليفات الرئيس بإصلاح أضرار السيول التى شهدتها البلاد مؤخرا.. مدبولى: خسائر الدولة من الأمطار 800 مليون جنيه والتنسيق لتطوير قرية الديسمى ومنطقة الزرايب بـ 15مايو بتكلفة تتجاوز 750 مليون جنيه

الثلاثاء، 17 مارس 2020 06:48 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. خالد الجندى: كورونا كان هيخرب البيوت لولا فتوى عدم الطلاق الشفوى

فيديو.. خالد الجندى: كورونا كان هيخرب البيوت لولا فتوى عدم الطلاق الشفوى

للتوعية بمخاطر كورونا.. طبيب: أنا فى شغلى علشانك وخليك فى البيت علشانا كلنا

للتوعية بمخاطر كورونا.. طبيب: أنا فى شغلى علشانك وخليك فى البيت علشانا كلنا

هل تنقل الحيوانات الأليفة عدوى فيروس كورونا للإنسان؟ الصحه ترد

هل تنقل الحيوانات الأليفة عدوى فيروس كورونا للإنسان؟ الصحه ترد

الأمن السعودى يقرر تطبيق الحجر المنزلى لجميع العمالة الوافدة لمدة 14 يوما

الأمن السعودى يقرر تطبيق الحجر المنزلى لجميع العمالة الوافدة لمدة 14 يوما

غرفة سياحة الأقصر: غلق الفنادق غدا لبدء التعقيم وحجر صحى للعاملين 14 يوما

غرفة سياحة الأقصر: غلق الفنادق غدا لبدء التعقيم وحجر صحى للعاملين 14 يوما

الصحة العالمية: 18 ألفا و19 حالة مصابة بكورونا فى 18 دولة بشرق المتوسط

الصحة العالمية: 18 ألفا و19 حالة مصابة بكورونا فى 18 دولة بشرق المتوسط

البحوث الفلكية تنفى تعرض مصر لزلزال كبير غدا وتؤكد: شائعات

البحوث الفلكية تنفى تعرض مصر لزلزال كبير غدا وتؤكد: شائعات

التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة