عيادات متنقلة للكشف الطبي على العاملين بالشركة القابضة للمطارات.. صور

كتبت رحاب نبيل

خصصت وزارة الصحة عيادات متنقلة للقيام بأعمال الكشف الطبي على العاملين بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، ضد فيروس كورونا وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الحكومة لمنع انتشار الفيروس.

وطالبت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية برئاسة المهندس محمد سعيد ، العاملين بالشركة بالتوجه إلى العيادات المتنقلة داخل مبنى الشركة بمطار القاهرة الدولي، للقيام بأعمال الكشف الطبي وذلك بصفة دورية، حرصا علي سلامة العاملين وعدم التعرض لأي مخاطر صحية في ظل انتشار الفيروس المستجد عالميا .

ووجه المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بتطهير مداخل ومخارج مبنى الشركة القابضة والشركات التابعة، وقاعات الاجتماعات وكافة المكاتب ودورات المياه وكافة الأدوار، بالتركيز على الأسطح المعرضة للمس من قبل العاملين مثل مقابض الأبواب والشبابيك وصنابير المياه واللوحات المعدنية بالمصاعد، وذلك بالمطهرات المعتمدة دوليا، على أن يتم إعادة التطهير كل يومين، وذلك طبقا لإرشادات وزارة الصحة، وفى إطار الالتزام بتوجيهات منظمة الصحة العالمية بتطهير المؤسسات كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID-19.

كما وجه رئيس القابضة بتوفير مهمات الوقاية اللازمة لعمال النظافة القائمين بالتعقيم من القفازات العازلة والكمامات والنظارات البلاستيكية، وتؤكد الشركة القابضة على العاملين ضرورة الالتزام بتعليمات النظافة العامة والصحية من غسل اليدين، ومراعاة آداب السعال من تغطية الأنف والفم وعدم لمس العينين، ويعد ذلك الإجراء هو الثاني الذي تتخذه الشركة القابضة بعد وقف التعامل ببصمة الإصبع لمحاربة كورونا.

وتواصل المطارات المصرية ، تنفيذ إجراءات الخطة الوقائية الاحترازية التي وضعتها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، وذلك بتكثيف الجهود بصالات السفر والوصول وعلي متن الطائرات بزيادة عمليات التطهير والتعقيم للصالات والمرافق العامة التابعة للمطارات والتخلص الأمن من النفايات ، وفقا للتعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بشكل يومي ومنتظم.