اليوم السابع
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عمليات تعقيم شاملة لوزارة الطيران وقرية البضائع بمطار القاهرة...صور

الأربعاء، 18 مارس 2020 03:43 م
عمليات تعقيم شاملة لوزارة الطيران وقرية البضائع بمطار القاهرة...صور عمليات تعقيم شاملة لوزارة الطيران وقرية البضائع بمطار القاهرة
كتبت رحاب نبيل

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قامت وزارة الطيران المدني، بالتعاون مع فرق الطب الوقائى التابعة لوزارة الصحة والسكان، بتعقيم وتطهير مبنى ديوان عام الوزارة، حيث تم تعقيم البهو الرئيسى، ومداخل ومخارج الوزارة، والمكاتب الإدارية وقاعة المؤتمرات الكبرى والقاعات الملحقة لها، وكذا المصاعد والكافيتريات ودورات المياه، وذلك فى إطار الإجراءات المشددة التي تبذلها الدولة المصرية لضمان تحقيق أعلى مستويات الحماية والوقاية لمنشآت ومؤسسات الدولة المختلفة للتصدى لفيروس كورونا، واستمرارا لخطة وزارة الطيران المدنى نحو متابعة تنفيذ حملة تعقيم شاملة للمطارات المصرية ومنشآت العمل التابعة لها.
 
كما تم إجراء عمليات تعقيم شاملة داخل قرية البضائع بمطار القاهرة الدولى، وشملت أعمال التعقيم المكاتب الإدارية والمخازن وساحة قبول الشحنات وساحة الفرز والاستلام، ومخازن الواردات والساحة الخارجية ومواقف السيارات وصالات المناولة والشحن والتفريغ.
 
وأكد الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، أن خطة الوزارة تشمل تعقيم جميع المطارات المصرية والمرافق والمنشأت الحيوية ووسائل النقل المختلفة وفقاً للمعايير العالمية، وبما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية وبإستخدام مواد معقمة آمنة ومعتمدة دولياً لضمان أعلى مستويات الوقاية والحماية الكاملة لجميع العاملين داخل القطاع.
 
وفى نفس السياق، قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان بتخصيص عدد (2) عيادة متنقلة داخل مبانى الركاب (1،2،3) بمطار القاهرة الدولى، لعمل الفحوصات اللازمة للعاملين كإجراء احترازي ووقائي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على سلامة وصحة العاملين، وعدم تعرضهم لأى مخاطر صحية خاصة العاملين الذى يتعاملون مباشرة مع الركاب.
 
ويأتى هذا فى إطار الاهتمام الكبير الذى توليه الوزارة بتوفير كافة الوسائل الطبية اللازمة للحفاظ على سلامة وصحة جميع العاملين بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، فضلاً عن قيام الوزارة بتوجيه جميع الهيئات والشركات التابعة بتنفيذ عدة حملات توعية للوقاية من فيروس كورونا.
 
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جانب من حملات التعقيم بقرية البضائع بمطار القاهرة 
 
 
 
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جانب من حملات التعقيم بقرية البضائع بمطار القاهرة 
 
 
IMG-20200318-WA0050
جانب من حملات التعقيم بقرية البضائع بمطار القاهرة 
 
IMG-20200318-WA0051
جانب من حملات التعقيم بقرية البضائع بمطار القاهرة 
 
IMG-20200318-WA0052
جانب من حملات التعقيم بقرية البضائع بمطار القاهرة 
 
 
IMG-20200318-WA0060
جانب من حملات التعقيم بقرية البضائع بمطار القاهرة 
 
IMG-20200318-WA0062
جانب من حملات التعقيم بوزارة الطيران 
 
IMG-20200318-WA0063
جانب من حملات التعقيم بوزارة الطيران 
 
IMG-20200318-WA0064
جانب من حملات التعقيم بوزارة الطيران 
 
IMG-20200318-WA0065
جانب من حملات التعقيم بوزارة الطيران 
 
IMG-20200318-WA0066
جانب من حملات التعقيم بوزارة الطيران 
 

 


وزارة الطيران

قرية البضائع

مطار القاهرة

فيروس كورونا

اخبار مصرية

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