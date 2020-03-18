اليوم السابع
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عقب قرار المحافظ.. مصادرة الشيش من مقاهى كفر الشيخ.. صور

الأربعاء، 18 مارس 2020 02:31 ص
عقب قرار المحافظ.. مصادرة الشيش من مقاهى كفر الشيخ.. صور مصادرة الشيش من مقاهى كفر الشيخ
كفر الشيخ -محمد سليمان

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استمراراً لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، "بالحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، بشن حملة مكبرة، وبالمشاركة مع القيادات الأمنية وشرطه المرافق والمرور وقوات الأمن على المقاهي والكافيهات لمصادرة جميع انواع الشيش موجودة بالمقاهي والكافيهات في شرق المحافظة ومنها المقاهي بشارع الجمهورية اللاصقة بسور الاستاد وما حولها والمقاهي بشارع المصنع، وكذلك بعدد من الشوارع بشرق وغرب كفر الشيخ.

قاد الحملة اللواء جمال سامون، مساعد مدير الأمن للأمن العام، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، لنصارة الشيش بكافة انواعها، شارك في الحملة الموسعة مأمور قسم أول، ومأمور قسم ثان، ورئيس شرطة المرافق، ورضا رجب، نائب رئيس المدينة للإزلالات والإشغالات، ووائل فرج، نائب رئيس المدينة لشئون حي شرق، وهيثم عطيه، نائب رئيس المدينة لشئون حي غرب كفر الشيخ، وقسم الإشغالات بالوحدة.

جاء ذلك عقب قرار اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، بحظر الشيشة بمقاهى وكافيتريات المحافظة وجميع الأماكن العامة التى يتم تقديم الشيشة بها، ومصادرتها، حفاظًا على صحة المواطنين وللوقاية من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن المنشأة الغير ملتزمة بهذا القرار سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها، جاء ذلك القرار ضمن عدد من الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة.

وقال محافظ كفر الشيخ، أنه تم تشكيل غرفة عمليات طارئة لمتابعة المرور علي الصيدليات والتأكد من توفير جميع المستلزمات والمطهرات والعلاج دون استغلال للمواطنين، وكذا المرور علي جميع المستشفيات والعيادات الخاصة للتأكد من تطبيق أقصي درجات الوقاية وطرق مكافحة العدوى والإجراءات الوقائية، فضلًا عن التفتيش المفاجئ علي جميع شركات بيع المستلزمات الطبية والتأكد من عدم المغالاة في الأسعار واستغلال الظروف الراهنة للمستهلك.

وأشار محافظ كفرالشيخ، أن هذه اللجنة مُقامة ومُفعلة على مدار 24 ساعة مع عرض تقرير فوري، لافتًا ان المواطن هو محور اهتمام أجهزة الدولة، مؤكدًا أن الأجهزة الرقابية سوف تتصدى بقوة القانون في غش أي منتج أو حجب السلع أو محاوله تعطيش السوق لأي منتج.

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