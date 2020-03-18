اليوم السابع
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طقس الخليج.. غائم فى الإمارات.. وأمطار رعدية فى السعودية

الأربعاء، 18 مارس 2020 08:00 ص
طقس الخليج.. غائم فى الإمارات.. وأمطار رعدية فى السعودية أرشيفية
وكالات

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تشهد منطقة دول الخليج، حالة من عدم الاستقرار في حالة الطقس حيث تشهد المملكة العربية السعودية فرصة لهطول الأمطار الرعدية مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، بينما تشهد دولة الإمارات جوا غائما على معظم أنحائها

السعودية

وقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، المنطقة الشرقية)، كما يتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، ومنطقة نجران، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (تبوك، الجوف ، حائل ) و شرق المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة ومنطقتي المدينة المنورة و مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الإمارات

توقع " المركز الوطني للأرصاد " أن يكون الطقس، مغبرا و غائما جزئيا يصبح غائما أحيانا على بعض المناطق الغربية و الساحلية مع احتمال سقوط الأمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتكون مثيرة للغبار والأتربة.

حركة الرياح : جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 18 – 28 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا - يضطرب أحيانا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 07:18 والمد الثاني عند الساعة 00:02 والجزر الأول عند الساعة 15:28 والجزر الثاني عند الساعة 02:10 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 19:12 والمد الثاني عند 06:02 والجزر الأول عند الساعة 11:37 والجزرالثاني عند الساعة 01:09.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 33 20 75 30 دبي 32 22 85 30 الشارقة 28 21 70 45 عجمان 29 22 75 45 أم القيوين 28 20 75 45 رأس الخيمة 33 16 85 35 الفجيرة 27 21 80 45 العين 32 21 70 30 ليوا 33 18 80 30 الرويس 32 18 85 30 السلع 33 18 85 30 دلما 31 21 95 45 طنب الكبرى 31 21 95 50 طنب الصغرى 31 21 95 50 أبو موسى 31 21 95 50 .

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات و الاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم الأربعاء في مملكة البحرين سيكون غير مستقر مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانًا في وقت لاحق.

الرياح: جنوبية شرقية بوجه عام من 12 إلى 17 عقدة وتصل من 20 إلى 25 عقدة مع هبات قد تصل إلى 35 عقدة أحيانًا، وتحذر الأرصاد من رياح قوية السرعة وأمطار رعدية مصحوبة بهبات شديدة السرعة.

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام عند السواحل، ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر ويصل إلى 8 أقدام أثناء الهبات.

درجة الحرارة: العظمى 30 مْ و الصغرى 21 مْ.

الرطوبة النسبية: العظمى 95 % والصغرى 30%.


طقس الخليج

السعوديه

الامارات

البحرين

الارصاد

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