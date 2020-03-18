طرق صحية لتسلية الأطفال فى المنزل بعد إغلاق المدارس

كتبت فاطمة خليل

بعد إغلاق المدارس والحضانات أصبح كثيرٌ من الأطفال يقضون وقتاً طويلاً لمشاهدة التلفاز والتابلت، مما يزيد من أضرار هذه الشاشات على عيونهم وتركيزهم وذهنهم، وقد تحتاج وأنت تعمل من المنزل إلى بعض الهدوء فتعطيهم التابلت، فى هذا التقرير نقدم لك 10 طرق صحية لتسلية الأطفال فى المنزل بعيدا عن التلفاز والتابلت، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك".

وقالت الدكتور كات إيشليمان، طبيبة علم نفس الأطفال، أن التفكير خارج الصندوق هو أفضل طريقة لتقليل مقدار الوقت الذي يقضيه أطفالك في التحديق في الشاشات".

وقدمت 10 اقتراحات صحية لتسلية الأطفال وهى:



الخروج فى مكان مفتوح وغير مزدحم



يمكن أن تجعلهم يلعبون أمام المنزل أو فى مكان مفتوح إما ركوب الدراجة أو الجرى أو التزلج أو الرسم بالطباشير، حيث إن مجرد الحصول على بعض الهواء النقي وحرق بعض الطاقة الزائدة لديهم هو المهم.

حفزهم للمساعدة في جميع أنحاء المنزل



اسمح لطفلك الصغير بمسح الأرضيات أو تنظيف الغبار أو طي الغسيل أو مساعدتك فى إعداد الطعام، وطرق تنظيف المنزل للوقاية من فيروس كورونا، إنها فرصة مثالية لتعليم أطفالك كيف يعمل مجتمعك معًا للتصدي لوباء الفيروسات التاجية الحالي.

المهارات اليديوية



يمكن القيام بالمهارات اليدوية لتسلية الأطفال، ومنها: التلوين، وصنع ملصقات، تقطيع تاج من الورق، وإنشاء أقنعة ملونة، بالنسبة للأطفال الأكبر سنًا ، هناك حرف يدوية منها صنع أساور تطريز من خيط التطريز، ورسم الرسوم الهزلية ، وتغطية جدار غرفة نومهم بصورهم المفضلة ، أو صنع قلادات أو أقراط.

ابني أي شيء



يمكنهم بناء الليجو أو المكعبات من الأبراج إلى المتاهات إلى المطارات إلى الأدوات ، من المحتمل أن تكون منبهرًا بما يمكن أن تتوصل إليه عقولهم".الألغاز وألعاب الطاولة، تعتبر أحجيات الصور المقطوعة رائعة لجميع الأعمار ، عندما تكون أحجام القطع وتعدادها مناسبة، ويمكن للأشقاء في كثير من الأحيان الترفيه عن بعضهم .ألبومات الصور، ابحث عن أرفف الخزائن العالية وأخرج كتب الأطفال وصور العائلة الخاصة بطفولتك، حتى تشاهدوا الصور سوياً.

دعهم يبحثون عن وصفة للطعام فى كتب الطبخ



يحب الأطفال الأصغر سنًا المساعدة في المطبخ، ويمكن للأطفال الأكبر سنًا البحث في كتب الطبخ عن طريق اختيار وصفة أو اثنتين أو يمكن تخصيص وقت الشاشة المحدود للبحث عن وصفة طعام جديدة، حيث إن التساهل من حين لآخر أمر جيد ، بعد كل شيء ، والخبز مهارة حياتية عظيمة.

اقرا و اكتب



استخدم وقت التوقف عن العمل بعيدًا عن الفصل الدراسي كفرصة لجعلهم يطلبون عنوانًا أو اثنين من متجر كتب عبر الإنترنت أو اطلب منهم كتابة رسالة إلى عمة مفضلة أو جد أو صديق لهم.

ابحث فى ألعابهم القديمة



ربما يكون لديهم ألعاباً يمتلكونها فى مكان بعيداً عن أيديهم.

اقرأ قصصاً لهم

يمكنك أن تقرأ معهم القصص عبر الإنترنت أو تشترى لهم أو يمكنهم سماع القصص المسموعة.