ضبط 60 لتر كلور خام بدون بيانات مجهول المصدر داخل محل منظفات صناعية بطنطا

الغربية – مصطفى عادل

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الغربية ، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية ، 60 لتر من الكلور الخام بدون فواتير وبدون بيانات توضح مصدرها، داخل محل منظفات بمنطقة سيجر أول طنطا، قبل بيعهم للجمهور.

كان المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية ، قد وجه بتكثيف الحملات التموينية على المحلات والأسواق التجارية ، لإحكام الرقابة التموينية على تداول السلع بكافة أنواعها.

وتم تشكيل حملة من إدارة الرقابة التموينية ، وتم المرور على محل منظفات صناعية بمنطقة سيجر أول طنطا، ملك " اسماعيل .م.ا " وعثر بداخله على 60 لتر كلور خام بدون فواتير وبيانات توضح مصدره ، وتم التحفظ على المضبوطات ، وإخطار النيابة العامة.

من ناحيه أخرى نجحت مديرية التموين بمحافظة الغربية ، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية ، بالتنسيق مع الرقابة الإدارية ، فى ضبط 15 ألف كمامة مجهولة المصدر داخل شركة مستلزمات طبية بمدينة طنطا، قبل بيعهم للجمهور، مستغلين حاجة المواطنين للكمامات وقيامهم ببيع كمامات مجهولة المصدر.

كان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد وجه تشديد الرقابه على تداول المطهرات والكمامات بالاسواق، حفاظا على الصحه العامه للمواطنين، ومواجهة جشع التجار.

وتم إعداد حملة مكبرة من مديرية التموين قادها المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع الرقابة الإدارية، وتم مداهمة شركه عبور للمستلزمات الطبيه بمنطقة الاستاد ثان طنطا وبداخلها 15ألف كمامة مجهولة المصدر، قبل بيعهم للجمهور، تحرر المحضر 8178جنح قسم ثان طنطا، ضد "رأفت.م.ا"، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

كما ضبطت مديرية التموين بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، نصف طن لانشون وبيف منتهى الصلاحيه داخل شركة مواد غذائية بقرية ميت حبيش القبليه مركز طنطا، قبل بيعهم للجمهور.

براميل الكلور الخام

جانب من الحملة

براميل الكلور الخام