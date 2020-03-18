ضبط 5 آلاف كمامة بمخزن و9683 عبوة مبيدات زراعية بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات العامة والمجمعات ومنافذ بيع السلع للتأكد من توافر السلع والإعلان عن الأسعار، وكذلك الصلاحيات ومحطات الوقود ومستودعات الغاز.

وشكلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ برئاسة المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، حملات بالاشتراك مع التفتيش الصيدلي للمرور على الصيدليات ومحلات المستلزمات الطبية، فضلاً عن متابعة صرف السلع التموينية للبقالين التموينيين حيث انتهت الشركة العامة من صرف 90٪ من المقررات التموينية لشهر مارس الجاري، وتلاحظ توافر السلع في المخازن والمجمعات، والتنبيه على الشركة بزيادة المعروض في المجمعات، وكذلك زيادة الطلبيات من الواردة لمخازن الجملة.

قال المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، أسفرت تلك الحملات الرقابية عن تحرير 92 محضر للمخالفين من بينها " 41 محضر عدم إعلان عن الأسعار، و23 محضر خاص بالمخابز، و11محضر عرض لحوم مكشوفة وذبح خارج المجزر وشهادات صحية، و2 محضر امتناع عن بيع جوانتى مجهول المصدر، و14 محضر عرض سلع منتهية الصلاحية، ومحضر بيع بأزيد من السعر المقرر "، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف حبيب، إجمالي مضبوطات 9683 عبوة مبيدات زراعية، و1120 قرص حبة الغلة، و25 عبوة مبيدات زراعية محظورة، و10 آلاف و900 عبوة مبيدات زراعية مجهولة المصدر، و240 كجم زيت طعام منتهى الصلاحية، و20 كجم لحوم خارج المجزر، و14 ألف و600 جوانتى طبى مجهول المصدر، و40 زجاجة محلول مجهول المصدر، و20 زجاجة جلوكوز مجهول المصدر، وجارى الاستمرار ففي تكثيف الحملات والمتابعة.

وقال المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، أسفرت جهود قسم مباحث التموين بالمحافظة عن ضبط "ن.ع.ا" صاحبة محل مستلزمات طبية بمدينة الحامول وبحوزتها كمية قدرها 5 ألاف كمامة داخل المخازن الملحقة بالمحل خاصتها وحجبها عن التداول بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 186 جنح أمن دولة طوارئ مركز الحامول لسنة 2020م.

وأضاف ضبط "ا.س.ا" صاحب مخبز بلدي مدعم بقرية ابراهيم الدسوقي التابعة لمركز مطوبس لقيامه بتجميع 470 بطاقة تموينية مدعمة والاستيلاء علي الدعم المخفض لتلك البطاقات، والتصرف في 4 طن و750 كجم من الدقيق المدعم بقصد اعادة بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 174 جنح أمن دولة طوارئ مركز مطوبس، وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن الحملات مازالت مستمرة لتشديد الرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية والمنافذ والأسواق، ومكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار للتأكد من جودة وتوافر السلع ومصدرها ووصول الدعم لمستحقيه، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وعلى جانب أخر تابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، استمرار أعمال الحملات المكبرة للتفتيش على المحلات والمطاعم ومحلات الجزارة والفسيخ والتأكد من صلاحية المواد والأطعمة المقدمة للمواطنين على مستوى المركز والمدينة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، بالتنسيق مع البيئة والطب البيطري والتموين.

وقالت ماضي، أسفرت الحملة عن تحرير 12 محضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك في إطار التأكد من مدى مطابقة المواد والسلع الغذائية للمعايير والمواصفات ومنع التلاعب بالأسعار وتكثيف المراقبة على الأسواق بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الحملات مازالت مستمرة لتشديد الرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية والمنافذ والأسواق، ففي إطار مكافحة الممارسات الاحتكارية والجرائم التموينية وضبط الأسعار للتأكد من جودة وتوافر السلع ومصدرها ووصول الدعم لمستحقيه، ومنع استغلال الظروف الراهنة في احتكار بعض السلع الاستراتيجية وحجبها عن التداول بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار تكثيف الحملات لمنع التلاعب في الأسعار ومكافحة الاحتكار وضبط الأسواق بدائرة المحافظة، في إطار مكافحة كافة الجرائم التموينية وخاصةً استغلال بعض منعدمي الضمير الظروف الراهنة في احتكار بعض السلع الاستراتيجية وحجبها عن التداول بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، بالتنسيق مع مباحث التموين بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة العقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين بالمحافظة، تحت إشراف اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ.