اليوم السابع
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ضبط محل مستلزمات طبية امتنع عن بيع الكحول والجوانتى بدمياط

الأربعاء، 18 مارس 2020 12:57 ص
ضبط محل مستلزمات طبية امتنع عن بيع الكحول والجوانتى بدمياط محافظ دمياط
دمياط عبده عبد البارى

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تمكنت حملة من إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة بدمياط، من ضبط محل مستلزمات طبية امتنع عن البيع وبتفتيشه تم ضبط 2800 جوانتي و1350 ماسك و110 لتر كحول، وذلك فى حملة تنفيذا لتوجيهات الدكتور منال عوض محافظ دمياط ولتعليمات الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بدمياط، وفي إطار التعاون المشترك في الحملات بين التفتيش الصيدلي والرقابة التموينية لضبط سوق الدواء ومتابعة توافر المستلزمات الخاصة بالحرب علي فيروس كورونا.

وتوجهت لجنة من مدير التفتيش الصيدلي فاطمة رشاد، والمفتش الصيدلي دعاء المحلاوي، للتفتيش على الصيدليات ومحلات ومخازن بيع المستلزمات الطبية وتم التفتيش علي أكثر من 10صيدليات عامة ومحل ومخزن مستلزمات للتأكد من التزام أصحابها بعدم احتكار الكحول و الجوانتيات والماسكات وتم عمل محاولات للشراء.

أسفرت الحملة عن ضبط محل مستلزمات امتنع عن البيع وبتفتيشه تم ضبط 2800 جوانتي و1350 ماسك و110 لتر كحول وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لذلك، وبالتفتيش في الصيدليات العامة.

يذكر أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط قد أصدرت توجيهاتها إلى مديرية التموين والتجارة الداخلية والأجهزة المعنية بتكثيف الحملات لضبط الأسواق والتصدى بحزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أية مظاهر لاستغلال المواطنين وكذا منع محاولات التجار لرفع أسعار السلع الأساسية.

كما أكدت على ضرورة تشديد الرقابة على منافذ البيع لمكافحة الممارسات الاحتكارية ومتابعة توفير السلع الغذائية الأساسية بكميات وأسعار مناسبة بالأسواق منوهة إلى أهمية التنسيق مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين لضبط المخالفين، كما شددت على أهمية فرض الرقابة على أماكن تخزين السلع و المنظفات والمطهرات والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية و الوقائية.

 

 


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