اليوم السابع
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الأربعاء، 18 مارس 2020 05:57 م
خالد صلاح
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صيادلة الإسكندرية تناشد المواطنين بالإبلاغ عن أى مورد يرفع أسعار المستلزمات الطبية

الأربعاء، 18 مارس 2020 04:45 م
صيادلة الإسكندرية تناشد المواطنين بالإبلاغ عن أى مورد يرفع أسعار المستلزمات الطبية مستلزمات طبيبة - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منيرر

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أكدت نقابة الصيادلة بالإسكندرية، أن الصيدلى جنبا إلى جنب مع المواطن مؤديا واجبه الوطنى فى التوعية بالوقاية من بمرض فيروس كورونا.
 
 
وقالت النقابة فى البيان، إن النقابة بدأت بشكل رسمى بالتعاون مع محافظة الإسكندرية حملتها على الأرض على مستوى الصيدليات، وغيرها من الهيئات حيث تتواصل النقابة مع مختلف الأجهزة الرقابية المعنية للسعى نحو ضبط عملية التداول الحادثة للمواد المطهرة والكحول وما بها من مغالاة من بعض الشركات والتجار مما يضع الصيدلي في حيرة بين توفيرها لإنقاذ موقف أو محاربة الاستغلال بجميع إشكاله.
 
 
وناشدت النقابة، عدم الشراء والإبلاغ عن أى مورد يسيئ استغلال هذه الظروف الطارئة، وأن النقابة تتواصل على مدار الساعة مع عدد من شركات الإنتاج والتوزيع للمطهرات من أجل السعى لعمل حصة للصيدليات محددة السعر والكمية وحماية المواطنين والصيدليات على حد سواء. 
 
 
وطالبت النقابة الصيادلة بالتزامهم بأداء عملهم في كل وقت وتحت أى ظرف بأمانة وشرف - كما نعت النقابة  الشهيد محمود كامل صيدلي الشرقية الذي دفع حياته منذ أيام ثمنا لإعلاء شرف المهنة والتفاني في خدمة المواطن مثل مئات الآلاف من الصيادلة فى جميع أنحاء الوطن.
 
 
وأكد الدكتور محمد أنسى الشافعى، نقيب صيادلة الإسكندرية، أن مصر والعالم يمرون بإجراءات غير مسبوقة، تتمثل في تحديات تمس المواطن وصحته، ويجب العمل على الحد من انتشار فيروس كورونا.
 

الاسكندرية

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صيادلة الاسكندرية

اسعار الكحول

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