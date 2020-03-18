صور.. ​حملة مواجهة كورونا بمساجد مصر تبدأ رش المصليات وتعقيم دورات المياه

بدأت حملة من وزارة الأوقاف مواجهة عدوى كورونا، بمواصلة رش المصليات وغسل السجات وتعقيم دورات المياه، ​على امتداد ​مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية ​لتنظيف وتعقيم المساجد، ​من جانبه ​كلف وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، رؤساء القطاعات ​ومديرى المديريات بالمتابعة الميدانية المستمرة،​ لإبلاغ​ غرفة عمليات الوزارة​.

أكدت وزارة الأوقاف على جواز الأخذ بالرخصة فى الظروف الراهنة فى عدم حضور الجمع أو الجماعات بالمساجد، مؤكدة أولوية الرخصة للمرضى وكبار السن، ومن أراد الحرص على الجماعة من هؤلاء فلا حرج أن يصلى جماعة بأهله فى منزله.

وقالت الأوقاف: "مساجدنا ما زالت مفتوحة أمام ضيوف الرحمن، ونسأل الله (عز وجل) أن يجعلها مفتوحة أبدًا لذكره سبحانه وتعالى، واستكملت الأوقاف: يستحب لمن أراد الذهاب إلى المسجد أن يصطحب مصلاه الخاص ما أمكن، وأن يتوضأ فى بيته قبل الذهاب إلى المسجد، وأن يلتزم عدم المصافحة والاكتفاء بإلقاء السلام".

وأوضحت الأوقاف، أن هذا الرأى جاء بناء على ما صدر من بيانات متتابعة لعدد من الهيئات العلمية والفقهية وفى مقدمتها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف من جواز الأخذ بالرخصة فى الظروف الراهنة فى عدم حضور الجمع أو الجماعات بالمساجد.

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد أن ترويج أى شائعات بشأن كورونا خيانة للدين والوطن، مؤكدًا أننا فى الوقت الذى نأخذ فيه بأقصى الأسباب ينبغى أن نحسن أمر التوكل على الله (عز وجل) مؤمنين مع الأخذ بأقصى الأسباب أن ما أصاب كل واحد منا لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأنه لن تموت نفس حتى تستوفى أجلها ورزقها.