اليوم السابع
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صور.. "نظافة الجيزة" تطهر المكاتب والجراجات للوقاية من كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 12:24 م
صور.. "نظافة الجيزة" تطهر المكاتب والجراجات للوقاية من كورونا أعمال تعقيم هيئة نظافة الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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نفذت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، حملات تعقيم وتطهير بإدارات ومخازن الهيئة ومبنى الديوان العام، والورش والجراجات التابعة لها، ضمن الخطة الاحترازية التى تنفذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
 
وفى السياق قال مختار أبو الفتوح، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، إنه تم رش المطهرات بجميع الطوابق ودورات المياه والمصاعد ومحيط المبنى، بالإضافة إلى توعية العمال بطرق الوقاية وأعراض المرض للحفاظ على أنفسهم من العدوى.
 
كانت محافظة الجيزة اتخذت عدداً من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حيث قررت المحافظة حظر تواجد الشيش بالمقاهى والكافيتريات وحال مخالفة ذلك يتم ضبطها ومصادرتها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المنشأة المخالفة لتلك القرارات، كما وجه محافظ الجيزة بالتكثيف من تعليق الملصقات وإرشادات التوعية فى الأماكن العامة والجهات التابعة للمحافظة والمدارس والجامعات إضافة إلى المرور على المدارس بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم للتأكد من إجراءات التطهير والنظافة خلال فترة تعطيل الدراسة.
 
واتخذت محافظة الجيزة عدداً من الإجراءات الخاصة بالعمل بديوان عام المحافظة والدواوين التابعة لها بالأحياء والمراكز والمدن والمديريات لتوفير بيئة عمل صحية آمنه للموظفين بما يضمن انسيابية العمل بكفاءة وفعالية حيث وجه المحافظ بإلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية كما تم تعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير بكل مكاتب ديوان المحافظة.
 
كما قرر محافظ الجيزة إيقاف جميع الأسواق الأسبوعية فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة تنفيذ القرار والتأكد من عدم تنظيم تلك الأسواق لما تحويه من تجمعات كثيفة للمواطنين.
 
وشملت قرارات محافظ الجيزة إخلاء مدينة الطلبة من جميع الطلبة والطالبات خلال فترة تعطيل الدراسة ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أعمال الصيانة بالغرف والمطابخ والحمامات وكذا إجراءات التطهير والنظافة لكافة المبانى خلال فترة تعطيل الدراسة.
أعمال تعقيم هيئة نظافة الجيزة (2)
أعمال تعقيم هيئة نظافة الجيزة 

أعمال تعقيم هيئة نظافة الجيزة (3)
أعمال تعقيم هيئة نظافة الجيزة 

أعمال تعقيم هيئة نظافة الجيزة (4)
أعمال تعقيم هيئة نظافة الجيزة 

أعمال تعقيم هيئة نظافة الجيزة (5)
أعمال تعقيم هيئة نظافة الجيزة 

أعمال تعقيم هيئة نظافة الجيزة (6)
أعمال تعقيم هيئة نظافة الجيزة 

أعمال تعقيم هيئة نظافة الجيزة (7)
أعمال تعقيم هيئة نظافة الجيزة 

أعمال تعقيم هيئة نظافة الجيزة (8)
أعمال تعقيم هيئة نظافة الجيزة 

أعمال تعقيم هيئة نظافة الجيزة (9)
أعمال تعقيم هيئة نظافة الجيزة 

أعمال تعقيم هيئة نظافة الجيزة (10)
أعمال تعقيم هيئة نظافة الجيزة 

أعمال تعقيم هيئة نظافة الجيزة (11)
أعمال تعقيم هيئة نظافة الجيزة 

أعمال تعقيم هيئة نظافة الجيزة (12)
أعمال تعقيم هيئة نظافة الجيزة 

أعمال تعقيم هيئة نظافة الجيزة (1)
أعمال تعقيم هيئة نظافة الجيزة 

 


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