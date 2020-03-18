اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 مارس 2020 09:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ سوهاج يتفقد سوق مدينة ناصر تمهيدا لنقله خارج الكتلة السكنية

الأربعاء، 18 مارس 2020 09:21 ص
صور.. محافظ سوهاج يتفقد سوق مدينة ناصر تمهيدا لنقله خارج الكتلة السكنية جولة محافظ بسوق مدينة ناصر
سوهاج - عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، بضرورة رفع الإشغالات بمنطقة سوق مدينة ناصر بالتعاون بين حى شرق سوهاج، وشرطة المرافق، والأجهزة الأمنية، ومنع عودة الإشغالات مرة أخرى لتسهيل حركة المواطنين.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية لمحافظ سوهاج بسوق مدينة ناصر، يرافقه اللواء عصام الدين الليثى السكرتير العام للمحافظة، ومسئولى حى شرق سوهاج، ومسئولى شرطة المرافق، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

والتقى محافظ سوهاج خلال الجولة بالبائعين موجها بضرورة الالتزام بحدود المحلات التجارية، وعدم التعدى على حرم الشارع والرصيف، لافتا إلى أنه سيتم نقل السوق إلى منطقة أرض مصنع البيبسي، عقب تجهيز المنطقة ليكون سوق حضارى مناسب، حيث يقع السوق الحالى وسط كتلة سكنية .

واستمع المحافظ إلى عدد من سكان المنطقة وشكواهم من الإزعاج الشديد من الباعة والسوق بوضعه الحالي، حيث أكد لهم نقل السوق بعيدا عن الكتلة السكنية الحالية إلى مكان أرحب وأوسع، ورفع العبء عن كاهل سكان المنطقة، موجها مسئولى حى شرق برفع القمامة ومخلفات السوق والأتربة بشوارع المنطقة.

وفى وقت سابق، وجه اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، باستقبال شكاوى المواطنين إلكترونيا، وإرجاء اللقاء الجماهيرى الذى كان يعقد إسبوعيا إلى وقت لاحق، وذلك نظرا لما تمر به البلاد من ظروف استثنائية، وبناء على قرارات القيادة السياسية، ورئيس مجلس الوزراء باتخاذ كافة الاحتياطات الاحترازية تحسبا لفيروس " كورونا ، بالإضافة إلى منع الأنشطة الاجتماعية، تحسبا لمنع انتقال العدوى ، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .

جدير بالذكر، أن إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة تستقبل الشكاوى إلكترونيا عن طريق الموقع الإلكترونى لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة www.shakwa.eg ومن خلال الاتصال بالخط الساخن 16528، أو إرسال الشكاوى من خلال خدمة الواتس بالإدارة ٠١٢٢٥٤٨٧٧٣٣ ــ و من خلال أيضا مبادرة " صوتك مسموع" 15330ـ واتس 01150606783

جولة محافظ سوهاج بسوق مدينة ناصر (1)
جولة محافظ سوهاج بسوق مدينة ناصر 

 

جولة محافظ سوهاج بسوق مدينة ناصر (2)
جولة محافظ سوهاج بسوق مدينة ناصر 

 

جولة محافظ سوهاج بسوق مدينة ناصر (3)
جولة محافظ سوهاج بسوق مدينة ناصر 

 

جولة محافظ سوهاج بسوق مدينة ناصر (5)
جولة محافظ سوهاج بسوق مدينة ناصر 

 

جولة محافظ سوهاج بسوق مدينة ناصر (6)
جولة محافظ سوهاج بسوق مدينة ناصر 

 


سوهاج

محافظ سوهاج

مدينة ناصر

حى شرق

سوق مدينة ناصر

حى شرق سوهاج

شرطة المرافق بسوهاج

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

المرور يضع إرشادات القيادة الآمنة لمنع الحوادث تحسبا لسقوط الأمطار

المرور يضع إرشادات القيادة الآمنة لمنع الحوادث تحسبا لسقوط الأمطار

اليوم.. إجراء قرعة الحج بشمال سيناء والإسماعيلية والبحيرة وسوهاج

اليوم.. إجراء قرعة الحج بشمال سيناء والإسماعيلية والبحيرة وسوهاج

كيف تصنع مطهر اليدين فى المنزل لتجنب عدوى كورونا؟

كيف تصنع مطهر اليدين فى المنزل لتجنب عدوى كورونا؟

كيف نحمى كبار السن من فيروس كورونا؟.. نقابة الأطباء تجيب

كيف نحمى كبار السن من فيروس كورونا؟.. نقابة الأطباء تجيب

الداخلية تداهم المراكز التعليمية المخالفة لمنع الاختلاط بين الطلاب

الداخلية تداهم المراكز التعليمية المخالفة لمنع الاختلاط بين الطلاب

خطة امتحانات نهاية الترم.. التعليم توضح طريقة وضع الأسئلة وتكشف عن المواعيد

خطة امتحانات نهاية الترم.. التعليم توضح طريقة وضع الأسئلة وتكشف عن المواعيد

"الداخلية" تلاحق محتكرى الأغذية والكمامات الطبية بسبب كورونا

"الداخلية" تلاحق محتكرى الأغذية والكمامات الطبية بسبب كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة