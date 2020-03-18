صور.. محافظ سوهاج يتفقد سوق مدينة ناصر تمهيدا لنقله خارج الكتلة السكنية

سوهاج - عمرو خلف

وجه اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، بضرورة رفع الإشغالات بمنطقة سوق مدينة ناصر بالتعاون بين حى شرق سوهاج، وشرطة المرافق، والأجهزة الأمنية، ومنع عودة الإشغالات مرة أخرى لتسهيل حركة المواطنين.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية لمحافظ سوهاج بسوق مدينة ناصر، يرافقه اللواء عصام الدين الليثى السكرتير العام للمحافظة، ومسئولى حى شرق سوهاج، ومسئولى شرطة المرافق، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

والتقى محافظ سوهاج خلال الجولة بالبائعين موجها بضرورة الالتزام بحدود المحلات التجارية، وعدم التعدى على حرم الشارع والرصيف، لافتا إلى أنه سيتم نقل السوق إلى منطقة أرض مصنع البيبسي، عقب تجهيز المنطقة ليكون سوق حضارى مناسب، حيث يقع السوق الحالى وسط كتلة سكنية .

واستمع المحافظ إلى عدد من سكان المنطقة وشكواهم من الإزعاج الشديد من الباعة والسوق بوضعه الحالي، حيث أكد لهم نقل السوق بعيدا عن الكتلة السكنية الحالية إلى مكان أرحب وأوسع، ورفع العبء عن كاهل سكان المنطقة، موجها مسئولى حى شرق برفع القمامة ومخلفات السوق والأتربة بشوارع المنطقة.

وفى وقت سابق، وجه اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، باستقبال شكاوى المواطنين إلكترونيا، وإرجاء اللقاء الجماهيرى الذى كان يعقد إسبوعيا إلى وقت لاحق، وذلك نظرا لما تمر به البلاد من ظروف استثنائية، وبناء على قرارات القيادة السياسية، ورئيس مجلس الوزراء باتخاذ كافة الاحتياطات الاحترازية تحسبا لفيروس " كورونا ، بالإضافة إلى منع الأنشطة الاجتماعية، تحسبا لمنع انتقال العدوى ، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .

جدير بالذكر، أن إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة تستقبل الشكاوى إلكترونيا عن طريق الموقع الإلكترونى لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة www.shakwa.eg ومن خلال الاتصال بالخط الساخن 16528، أو إرسال الشكاوى من خلال خدمة الواتس بالإدارة ٠١٢٢٥٤٨٧٧٣٣ ــ و من خلال أيضا مبادرة " صوتك مسموع" 15330ـ واتس 01150606783



جولة محافظ سوهاج بسوق مدينة ناصر



جولة محافظ سوهاج بسوق مدينة ناصر



جولة محافظ سوهاج بسوق مدينة ناصر



جولة محافظ سوهاج بسوق مدينة ناصر