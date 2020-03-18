صور.. محافظ المنيا يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى فى العيد القومى 101

المنيا – حسن عبد الغفار

وضع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، إكليلا من الزهور على النصب التذكارى للشهداء وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، وذلك احتفالا بالعيد القومى للمحافظة والذى يوافق الأربعاء 18 مارس.

ورافق المحافظ، اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، محمد عبد الفتاح السكرتير العام للمحافظة، اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وقدم المحافظ، أصدق التهانى القلبية لأهالى المنيا، بمناسبة مرور 101 عاما على العيد القومى للمحافظة، داعيا المولى عز وجل أن يعم الخير والنماء والأمن والأمان على كافة ربوع مصر، كما وجه المحافظ التحية إلى شهداء الوطن من أبناء المحافظة الذين ضحوا بحياتهم فداء له.

وطالب المحافظ المواطنين بالإخلاص والتفانى فى العمل للتنمية من اجل رفعة الوطن، مؤكدا أن مصر فى أشد الاحتياج لإخلاص أبنائها وجديتهم فى العمل، مشيراً إلى أن الأجداد قدموا فى الأمس ملحمة وطنية يستكملها أبناء اليوم فى حربهم ضد الإرهاب.

وأكد المحافظ أنه تم إلغاء كافة الفعاليات الخاصة باحتفال المحافظة بعيدها القومي، والتى كان من المقرر إقامتها 18 مارس الجاري، وسيتم الاكتفاء بوضع اكليل الزهور فقد، وذلك تنفيذاً للكتاب الدورى رقم 58 لسنة 2020 الصادر من وزير التنمية المحلية بناءاً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد والإجراءات المتخذة لمجابهته.

ويعد 18 مارس حدثاً تاريخياً هامًا على أرض محافظة المنيا عروس الصعيد ففى صباح 10 مارس 1919 م اشتعلت الثورة فى جميع أرجاء محافظة المنيا وخرجت جموع الشعب تهتف ضد جنود الاحتلال الإنجليزى وتشكلت لجنة وطنية من 25 عضوًا يمثلون جميع طوائف الشعب وأنشأت لها فروع فى مراكز المحافظة والقرى لحفظ الأمن وسلامة المرافق العامة والخاصة، حيث كانت الثورة أشد ما تكون عنفًا وقوة يوم 18 مارس 1919 بمدينة دير مواس، عندما تزعم المهندس خليل أبوزيد الثورة وهاجم الأهالى القطار الذى كان يقل مجموعة من العسكريين الإنجليز وقتلوا من فيه.



محافظ المنيا يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى



محافظ المنيا يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى



محافظ المنيا يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى