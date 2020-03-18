صور.. محافظ المنيا خلال لقاء لجنة التطوير: الأزمات لا تعطل مسيرة التنمية

المنيا – حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الدولة المصرية، تحارب على كافة الأصعدة من أجل الحفاظ على أرواح وسلامة مواطنيها، وتوفير حياة لائقة، كريمة، آمنة لهم، مؤكدا أن الأزمات لا تعطل أبداً مسيرة التنمية، والتقدم، والتطوير، بل هى دفعة وحافز لتحقيق أفضل ما يمكن للمواطنين.

جاء ذلك خلال، اجتماع اللجنة العليا لتطوير وتجميل المحافظة، لدراسة واستكمال عدد من الموضوعات المقترحة لتجميل المحافظة، خلال الفترة القادمة، بحضور محمد عبد الفتاح، سكرتير عام المحافظة.

وأضاف المحافظ، أن الهدف من تطوير المحافظة، وتجميلها، هو الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري اللائق بها، مؤكداً ضرورة المضي قدماً نحو تحقيق الرضا الجماهيري عن جميع الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على حل جميع المشاكل والمعوقات التي تواجههم.

وناقش المحافظ، خلال الاجتماع، التصميم المقترح لتطوير وتجميل الحديقة الرئيسية بمدينة العدوة، لاستيعاب المواطنين بشكل لائق، وتوفير كافة الخدمات الترفيهية والخدمية للمواطنين، ودراسة إنشاء مشروع شارع مصر بمدينة العدوة، ووضع المقترحات الخاصة بإقامة مداخل أو بوابات على مداخل تل بنى عمران السياحى، ومنطقة الشيخ أبو النور، ودلجا، والبدرمان، ومدخل مدينة ديرمواس على الطريق الدائري، وكذلك وضع المقترحات والتصميم لتطوير بعض ميادين والأسوار الداخلية ومتابعة أعمال دهانات واجهات المباني، بمدينة المنيا.

ووجه المحافظ، لجنة التجميل والتطوير، بالإعداد لمسابقة شاملة، لكافة المقترحات والمشاريع والأماكن، المزمع تطويرها وتجميلها، لأبناء المحافظة، للتنافس فيها بإبداعاتهم، واعتماد الفائز منها، لتنفيذ مشروعه على أرض الواقع، مما يخلق جو عام من التنافس وإتاحة الفرصة للإبداع وإبراز المواهب لكافة أبناء المحافظة.

وشدد المحافظ، على تفعيل قرار اللجنة السابق، والخاص بعدم إقامة أو إنشاء أية أعمال فنية أو تماثيل بالميادين العامة، أو بشوارع المحافظة، إلا من خلال العرض على لجنة التطوير والتجميل بالمحافظة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

يذكر أن اللجنة تهدف إلى متابعة أعمال تطوير كورنيش المنيا، وكافة الميادين بالمحافظة، وتجميل الميادين والحدائق العامة، وعلاج الاختناقات المرورية والحد من الازدحام المروري وتنظيم المرور، إعادة هيكلة الشوارع ودراسة التوسعات المتاحة في الشوارع والميادين، مع دراسة الأماكن التي من الممكن توسيعها وعمل جراجات تخفف التكدس المروري بالمدينة، مع ضرورة العمل الفوري على إزالة كافة الإشغالات والتعديات على الشوارع لتحقيق الانسياب المروري والعمل على إرضاء المواطن.



جانب من اللقاء



جانب من اللقاء