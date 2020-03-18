صور.. محافظ أسيوط: حملات تعقيم بـ13 مركزا لمواجهة فيروس كورونا

أسيوط هيثم البدرى وضحا صالح

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار حملات تعقيم ورش الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء وجميع المنشآت الحكومية والمرافق بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة ورؤساء المراكز والاحياء ضمن خطة المحافظة حرصاً على سلامة العاملين والمترددين عليها وذلك ضمن التدابير والاجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا" المستجد "كوفيد 19" وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

وشهد 13 مركز وحي بالمحافظة أعمال تعقيم وتطهير جميع المنشآت الخدمية والتعليمية والمرافق المختلفة وتم البدء بمراكز الغنايم ومركز أسيوط وساحل سليم والبداري والقوصية ومنفلوط وحي غرب وشرق والبداري لتشمل المكاتب والطرقات ودورات المياه والمصاعد.

وأكد محافظ أسيوط ضرورة تعظيم دور المجتمع المدني مع أجهزة المحافظة في توفير مستلزمات الوقاية وتوفير السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة لدعم جهود المحافظة وأجهزتها التنفيذية في عمليات التعقيم بتوفير مستلزمات التطهير وكذا السلع الغذائية للمواطنين بنطاق المحافظة هذا بالإضافة إلى استمرار تنظيم حملات الرقابة الدائمة على الصيدليات والأسواق وجميع محلات الاغذية لضبط الأسعار تخفيفًا للعبء عن المواطنين ومتابعة تعليق أنشطة المراكز التعليمية والحضانات والسناتر بنطاق المحافظة واتخاذ الإجراءات الفورية حيال المخالفين.

كما أصدر المحافظ تعليماته المشددة على استكمال أعمال تطهير وتعقيم المؤسسات والمنشآت التعليمية والحكومية والخاصة والدينية والأحياء والمراكز والمدن والمديريات وحصر احتياجات المستشفيات واتمام كافة الاستعدادات لمواجهة أي طارئ والتنبيه على العاملين بإجراءات التطهير والوقاية بصفة مستمرة بالإضافة إلى التنبيه على نشر الملصقات وإرشادات التوعية في الأماكن العامة والاستمرار في توزيعها على جميع الجهات مناشدًا كافة المواطنين بضرورة الحصول على المعلومات والبيانات الخاصة بفيروس كورونا من مصادرها الرسمية المعتمدة ممثلة في وزارة الصحة أو المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وعدم نشر أية معلومات مغلوطة أو شائعات قد تضر بمصلحة الوطن وتؤثر على السلم العام في المجتمع.

وناشد المحافظ المواطنين بتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن أماكن التجمعات مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه لافتًا إلى إنه عند الشعور بأي أعرض كارتفاع درجة الحرارة وما يصاحبها من أعراض أخري يشتبه في أن تكون عدوي فيتم الاتصال بأرقام 105 و15335 والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية



حملات التعقيم بالمركز والاحياء



حملات التعقيم بالمركز والاحياء



حملات التعقيم بالمركز والاحياء



حملات التعقيم بالمركز والاحياء



حملات التعقيم بالمركز والاحياء



حملات التعقيم بالمركز والاحياء



حملات التعقيم بالمركز والاحياء



حملات التعقيم بالمركز والاحياء



حملات التعقيم بالمركز والاحياء



حملات التعقيم بالمركز والاحياء



حملات التعقيم بالمركز والاحياء