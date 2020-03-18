صور.. محافظ أسيوط: بدء رفع كفاءة شوارع حى شرق ضمن خطة رد الشىء لأصله

أسيوط – هيثم البدرى - ضحا صالح

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على سرعة إنجاز جميع أعمال الترميمات وإعادة الشىء لأصله بمختلف الشوارع الداخلية والفرعية والرئيسية بجميع المراكز والمدن والأحياء للتيسير على المواطنين وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم والقضاء على ظاهرة الحفر والتكسير ببعض الشوارع وما تسببه من تشويه للمنظر الجمالي والحضارى.

وأشار محافظ أسيوط إلى تكليف المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة ورئيس لجنة رد الشىء لأصله بالتنسيق بين وحدة الرصف التابعة للمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية وكافة الجهات والبدء فورًا في وضع طبقة إسفلتية لإعادة الشىء لأصله بالمناطق المنتهى بها أعمال مد البنية التحتية مثل المياه والصرف الصحي والغاز والكهرباء والاتصالات مع تحديد الأولويات والتوقيتات لإنهاء الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المحددة، ولفت إلى أن هذه الأعمال تأتي بالتوازي مع تنفيذ خطة الرصف الأساسية بالمحافظة لتحسين حالة الطرق ورفع كفاءتها.

من جانبه أوضح أيمن محروس رئيس حي شرق مدينة أسيوط إنه يجري حاليا صيانة عدد من الشوارع والميادين بنطاق الحي لرفع كفاءتها ورد الشيء لأصله بشأن الحُفر والتكسير الناتج عن أعمال توصيل المرافق والبنية الأساسية مضيفًا انه جاري تكثيف حجم العمل للإسراع في إنهاء جميع أعمال رد الشيء لأصله في التوقيتات المحددة لتخفيف الأعباء المرورية عن كاهل المواطنين وتخفيف الزحام.

وفى سياق آخر أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية المخططات الاستراتيجية كركيزة أساسية للتنمية العمرانية ومكون ضروري للتنمية الشاملة مشيراً إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية المختلفة للانتهاء منها في أسرع وقت ممكن للحفاظ على حق الدولة والقضاء على البناء العشوائى وتسهيل استصدار التراخيص المطلوبة للبناء بما يطابق القوانين العامة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للدولة وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 لافتاً إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة المعوقات والعقبات التي قد تحول أمام تنفيذ ما سيتم الانتهاء منه كمخططات استراتيجية وتفصيلية لمدن ومراكز المحافظة.



رفع كفاءة شوارع حى شرق



رفع كفاءة شوارع حى شرق



رفع كفاءة شوارع حى شرق