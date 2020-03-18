صور.. رفع وإزالة 22 طن قمامة ومخلفات من الشوارع لمكافحة الأمراض فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

صرح اللواء محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب محافظة الأقصر ، أنه تمت مواصلة حملات النظافة المكبرة على مدار الـ24 ساعة الماضية ، وذلك لرفع التراكمات والمخلفات بشوارع قرية الحبيل وشارع الذهبى بقلب المدينة ، وذلك ضمن خطط المدن للحفاظ على النظافة وإزالة المخلفات والقمامة لحماية المواطنين من الأمراض والأوبئة، وذلك بقيادة ، وبناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمواصلة الحملات اليومية للنظافة وإزالة المخلفات من كافة ومدن المحافظة خلال تلك الأيام ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا.

وأضاف رئيس مركز ومدينة البياضية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحملات أسفرت على مدار الساعات الماضية عن رفع 22 طن تراكمات ومخلفات وأتربة وقمامة من شوارع المدينة، حيث أنه أسفرت تلك الحملة التى قادها أحمد همام نائب رئيس المركز، ومحمد أحمد إبراهيم رئيس قرية الحبيل، عن رفع 10 أطنان من التراكمات والمخلفات من الطرق بقرية الحبيل، كما أسفرت الحملة التى قام بها جمال عبد العزيز سكرتير المركز، وطه محمد أبو القاسم مدير التجميل والنظافة بالمركز، والذين استكملوا حملات النظافة، حيث تم رفع ما يقارب من 12 طن من المخلفات الصلبة والأتربة بشارع الذهبى بإستخدام المعدات الثقيلة الخاصة بالمركز، حيث يأتى ذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتعليمات محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، بعمل حملات نظافة مستمرة بجميع شوارع المركز للوصول لأفضل خدمة تقدم للمواطن.

وكان قد صرح اللواء محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية بمحافظة الأقصر، أنه تم الانتهاء من أعمال تعقيم وتطهير ديوان مجلس المدينة بالكامل، وذلك فى إطار تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، للوقاية والتوعية بمخاطر الفيروس وكيفية الوقاية منه، إلى جانب تطبيق قرارات مجلس الوزراء بمنع التجمعات والأنشطة الجماعية، ومنع انتقال العدوى ومحاصرة الفيروس ومنعه من الانتشار، وذلك بتوجيهات السيد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأضاف رئيس مركز ومدينة البياضية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه بعد الانتهاء من تعقيم وتطهير ديوان مجلس المدينة يجرى مواصلة الخطة الشاملة بالمدينة لتطهير كافة المبانى الخاصة بالإدارات المختلفة من تعليم وصحة وطب بيطرى وإسكان وخلافه لتطهيرها بالكامل، بجانب العمل بكافة الوحدات الصحية والمدارس والمستشفيات بالمدينة استكمالا للخطة، حيث أن تلك الإجراءات تأتى فى إطار مكافحة الأمراض المعدية وتشديد الوقاية من فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة الموظفين والعاملين، وكذلك المترددين على مجلس مدينة البياضية وجميع الإدارات التابعة للمجلس، حيث يقوم بها مجلس المدينة كإجراء احترازى وذلك بعقيم جميع أدوار المجلس مع مجموعة عمل متخصصين لتجنب العدوى بهذا الفيروس المستجد، وسوف يتم تعقيم كافة مجالس القرى التابعة لمركز ومدينة البياضية.



مدينة البياضية تنجح فى رفع وإزالة 22 طن قمامة ومخلفات من الشوارع