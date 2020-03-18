اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 مارس 2020 01:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. رفع وإزالة 22 طن قمامة ومخلفات من الشوارع لمكافحة الأمراض فى الأقصر

الأربعاء، 18 مارس 2020 11:39 ص
صور.. رفع وإزالة 22 طن قمامة ومخلفات من الشوارع لمكافحة الأمراض فى الأقصر رفع القمامة والأتربة من مدينة أسنا
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح اللواء محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب محافظة الأقصر ، أنه تمت مواصلة حملات النظافة المكبرة على مدار الـ24 ساعة الماضية ، وذلك لرفع التراكمات والمخلفات بشوارع قرية الحبيل وشارع الذهبى بقلب المدينة ، وذلك ضمن خطط المدن للحفاظ على النظافة وإزالة المخلفات والقمامة لحماية المواطنين من الأمراض والأوبئة، وذلك بقيادة ، وبناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمواصلة الحملات اليومية للنظافة وإزالة المخلفات من كافة ومدن المحافظة خلال تلك الأيام ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا.

وأضاف رئيس مركز ومدينة البياضية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحملات أسفرت على مدار الساعات الماضية عن رفع 22 طن تراكمات ومخلفات وأتربة وقمامة من شوارع المدينة، حيث أنه أسفرت تلك الحملة التى قادها أحمد همام نائب رئيس المركز، ومحمد أحمد إبراهيم رئيس قرية الحبيل، عن رفع 10 أطنان من التراكمات والمخلفات من الطرق بقرية الحبيل، كما أسفرت الحملة التى قام بها جمال عبد العزيز سكرتير المركز، وطه محمد أبو القاسم مدير التجميل والنظافة بالمركز، والذين استكملوا حملات النظافة، حيث تم رفع ما يقارب من 12 طن من المخلفات الصلبة والأتربة بشارع الذهبى بإستخدام المعدات الثقيلة الخاصة بالمركز، حيث يأتى ذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتعليمات محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، بعمل حملات نظافة مستمرة بجميع شوارع المركز للوصول لأفضل خدمة تقدم للمواطن.

وكان قد صرح اللواء محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية بمحافظة الأقصر، أنه تم الانتهاء من أعمال تعقيم وتطهير ديوان مجلس المدينة بالكامل، وذلك فى إطار تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، للوقاية والتوعية بمخاطر الفيروس وكيفية الوقاية منه، إلى جانب تطبيق قرارات مجلس الوزراء بمنع التجمعات والأنشطة الجماعية، ومنع انتقال العدوى ومحاصرة الفيروس ومنعه من الانتشار، وذلك بتوجيهات السيد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأضاف رئيس مركز ومدينة البياضية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه بعد الانتهاء من تعقيم وتطهير ديوان مجلس المدينة يجرى مواصلة الخطة الشاملة بالمدينة لتطهير كافة المبانى الخاصة بالإدارات المختلفة من تعليم وصحة وطب بيطرى وإسكان وخلافه لتطهيرها بالكامل، بجانب العمل بكافة الوحدات الصحية والمدارس والمستشفيات بالمدينة استكمالا للخطة، حيث أن تلك الإجراءات تأتى فى إطار مكافحة الأمراض المعدية وتشديد الوقاية من فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة الموظفين والعاملين، وكذلك المترددين على مجلس مدينة البياضية وجميع الإدارات التابعة للمجلس، حيث يقوم بها مجلس المدينة كإجراء احترازى وذلك بعقيم جميع أدوار المجلس مع مجموعة عمل متخصصين لتجنب العدوى بهذا الفيروس المستجد، وسوف يتم تعقيم كافة مجالس القرى التابعة لمركز ومدينة البياضية.

مدينة البياضية تنجح فى رفع وإزالة 22 طن قمامة ومخلفات من الشوارع (1)
مدينة البياضية تنجح فى رفع وإزالة 22 طن قمامة ومخلفات من الشوارع 

 

مدينة البياضية تنجح فى رفع وإزالة 22 طن قمامة ومخلفات من الشوارع (2)
مدينة البياضية تنجح فى رفع وإزالة 22 طن قمامة ومخلفات من الشوارع 

 


الاقصر

اخبار الاقصر

حملات نظافة بالاقصر

اخبار مصر اليوم

ازالة اطنان مخلفات بالاقصر

مكافحة فيروس كورونا

تطهير مدن الاقصر

تعقيم الأقصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور..رئيس مدينة إسنا: نقل أية حالات مصابة بأى مرض لمستشفى الرمد بدلا "التخصصى"

الإثنين، 16 مارس 2020 12:27 م

الأقصر تتصدى لـ"كورونا".. إلغاء التجمعات الكبرى والليالى الشعبية بمدينة إسنا وقرية النمسا.. ومطالب بفسخ التعاقد مع المشايخ والمقرئين والمداحين لإلغاء مولد العشى.. والمحافظ: تطهير شامل للمساجد والكنائس

الأحد، 15 مارس 2020 03:00 ص

إنشاء مكتب بريد ووحدة تضامن جديدة وتطوير مدرستين بقرية الترعة بمدينة إسنا.. صور

السبت، 14 مارس 2020 03:58 م

رئيس مدينة إسنا: جارى إصلاح كسر ماسورة مياه بطريق مؤدى لدير الشهداء بالقرايا

السبت، 14 مارس 2020 04:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأمن السعودى يقرر تطبيق الحجر المنزلى لجميع العمالة الوافدة لمدة 14 يوما

الأمن السعودى يقرر تطبيق الحجر المنزلى لجميع العمالة الوافدة لمدة 14 يوما

غرفة سياحة الأقصر: غلق الفنادق غدا لبدء التعقيم وحجر صحى للعاملين 14 يوما

غرفة سياحة الأقصر: غلق الفنادق غدا لبدء التعقيم وحجر صحى للعاملين 14 يوما

الصحة العالمية: 18 ألفا و19 حالة مصابة بكورونا فى 18 دولة بشرق المتوسط

الصحة العالمية: 18 ألفا و19 حالة مصابة بكورونا فى 18 دولة بشرق المتوسط

البحوث الفلكية تنفى تعرض مصر لزلزال كبير غدا وتؤكد: شائعات

البحوث الفلكية تنفى تعرض مصر لزلزال كبير غدا وتؤكد: شائعات

التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

المرور يضع إرشادات القيادة الآمنة لمنع الحوادث تحسبا لسقوط الأمطار

المرور يضع إرشادات القيادة الآمنة لمنع الحوادث تحسبا لسقوط الأمطار

اليوم.. إجراء قرعة الحج بشمال سيناء والإسماعيلية والبحيرة وسوهاج

اليوم.. إجراء قرعة الحج بشمال سيناء والإسماعيلية والبحيرة وسوهاج

كيف تصنع مطهر اليدين فى المنزل لتجنب عدوى كورونا؟

كيف تصنع مطهر اليدين فى المنزل لتجنب عدوى كورونا؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة