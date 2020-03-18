صور.. حملة مكبرة لحظر الشيشة داخل الكافيهات والمقاهى بالمنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

شنت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا حملات مكبرة لحظر الشيشه بالمقاهى والكافيهات تنفيذاً لقرار اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا رقم ٢٤٣ لسنة ٢٠٢٠ والذى يقضى بحظر تدخين الشيشة داخل كافة المقاهى و الكافيهات و المحال العامة .

وقامت الوحدة المحلية بمغاغة و بتكليف من اللواء إيهاب زهنى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة قام محمد عيد مساعد رئيس المركز و أبوالمجد جمعة مدير الأشغالات بالمركز بالتبية المشدد على جميع المقاهى بالمدينة و عزبة الصعايدة و قرية ميانة و قرية ملاطية و عزبة على باشا و قرية الشيخ زياد و قرية طنبدى و قرية أطنيه بحظر تدخين الشيشة داخل كافة المقاهى وردع جميع المخالفين و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال من يخالف ذلك القرار.

كما أكد مدير الإشغالات بالمركز أن متابعة تنفيذ القرار سارية على مدار اليوم لردع من يخالف التعليمات حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

ومن ناحية أخرى فقد قام حي غرب المدينة بعمليات تعقيم لمكاتب الحي وإلزام جميع العاملين بجميع التعليمات الواردة فيما يتعلق بطرق الحماية والتعامل اي مستجدات خاصة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد مصطفي الشريف رئيس الحي أنه طبقا لتعليمات الواردة بالنسبة لتوزيع العاملين وتوزيع التكليفات تتم بناء علي توجيهات رئيس المدينة مهندس محمد سيد.

فيما قامت الوحدة المحلية بمركز بنى مزار عن طريق ادارة الإزالات والاشغالات بمنع الاسواق بمركز ومدينة بنى مزار.كما قامت الوحدة المحلية بمركز ابوقرقاص بشن حملة مكثفة على الكافيهات وتم مصادرة اعداد كبيرة من الشيشة تنفيذا للتعليمات الصادرة بشان حظر الشيشة من الكافيهات والمحال العامة .



حملة مكبرة لحظر الشيشة داخل الكافيهات والمقاهى بالمنيا



حملة مكبرة لحظر الشيشة داخل الكافيهات والمقاهى بالمنيا