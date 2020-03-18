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صور .. تعقيم وتطهير مبنى إدارة جامعة بنها للوقاية من كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 12:10 م
صور .. تعقيم وتطهير مبنى إدارة جامعة بنها للوقاية من كورونا تطهير وتعقيم جامعة بنها
القليوبية - نيفين طه

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أعلنت الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، أنه قد تم البدء فى تعقيم وتطهير جميع المكاتب الرئيسية والإدارية بمبنى إدارة الجامعة وعدد من المنشات الأخرى ، وذلك فى إطار خطة الجامعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

وقالت راندا مصطفى أن التعقيم والتطهير سوف يشمل كافة المبانى والمنشآت الجامعية والكليات والمعامل على المدى القصير والطويل ، عن طريق استخدام الكلور بشكل يومى كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا .

وأكدت نائب رئيس الجامعة على استمرار رفع حالة الطوارئ داخل الجامعة بالتنسيق مع جميع الإدارات المعنية بالجامعة لمواجهة اى أحداث طارئة قد تحدث خلال الفترة القادمة .

كما شهد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها ، اجتماع اللجنة الطارئة لمتابعة العملية التعليمية والاختبارات والمشكلة برئاسة الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئؤن التعليم والطلاب ، وعضوية عدد من عمداء الكليات وخبراء تكنولوجيا المعلومات بالجامعة ، مع اللجان التنفيذية المشكلة بالكليات .

جاء ذلك بحضور الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئؤن الدراسات العليا والبحوث .

وأطمئن السعيد للإجراءات التى إتخذتها اللجنة المشكلة حفاظًا على استمرار سير العملية التعليمية ، وعدم تأثير الطلاب بتعليق الدراسة ، إضافة إلى المهام التى تباشرها اللجنة ، من حيث متابعة العملية التعليمية ، وآلية استقبال استفسارات الطلاب وكيفية التعامل معها .

من جانبه قال الدكتور حسين المغربى ، أنه تم تشكيل لجنة خماسية بكل كلية برئاسة عميد الكلية وعضوية وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وثلاثة من فريق تكنولجيا المعلومات بالكلية ، وتم الاجتماع معهم وشرح الإجراءات اللازمة للتحول من التعليم التقليدى إلى التعليم عن بعد ، من خلال البوابة الإلكترونية للجامعة واليوتيوب للكليات ومواقع أعضاء هيئة التدريس ، مشيراً إلى أن عضو هيئة التدريس سيقوم بتسجيل محاضرته ويقوم فريق تكنولوجيا المعلومات برفعها على الموقع.

وأوضح نائب رئيس الجامعة ، أنه يتم حاليا تصوير الدورس العملية فى الكليات بالفيديو وسيتم رفعها على اليوتوب لكل كلية .

وأشار المغربى إلى أن الكليات ستقوم بأعداد تقرير يومى بالمقررات التى تم رفعها على موقع الكلية والجامعة ، موضحاً إلى أنه تم إرسال هذه الإجراءات بالبريد الإلكترونى للطلبة .

وأشار الدكتور طارق الششتاوى مدير تكنولوجيا المعلومات بالجامعة بأنه تم فعلا فى اليوم الأول من تعليق الدراسة وإعداد ورفع عدد من المحاضرات لكليتى الحاسبات والطب البيطرى والحقوق والزراعة وجارى استكمال باقى الكليات.

فى سياق متصل أشار المغربى إلى أنه تم التأكيد على الإدارة الطبية بالجامعة بتواجد الأطباء وهيئة التمريض بالكليات بصورة دورية للتعامل مع أى حالات طارئة .

 
 
تطهير وتعقيم جامعة بنها (2)
تطهير وتعقيم جامعة بنها

 

تطهير وتعقيم جامعة بنها (3)
تطهير وتعقيم جامعة بنها

 

تطهير وتعقيم جامعة بنها (4)
تطهير وتعقيم جامعة بنها 

 

تطهير وتعقيم جامعة بنها (6)
تطهير وتعقيم جامعة بنها 

 

تطهير وتعقيم جامعة بنها (7)
تطهير وتعقيم جامعة بنها 

 

تطهير وتعقيم جامعة بنها (8)
تطهير وتعقيم جامعة بنها

 

تطهير وتعقيم جامعة بنها (9)
تطهير وتعقيم جامعة بنها

 

تطهير وتعقيم جامعة بنها (10)
تطهير وتعقيم جامعة بنها 

 

تطهير وتعقيم جامعة بنها (11)
تطهير وتعقيم جامعة بنها 

 


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