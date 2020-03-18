اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 مارس 2020 05:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. تعقيم المنشآت الحكومية ومواقف السيارات فى بلبيس بالشرقية

الأربعاء، 18 مارس 2020 05:41 م
صور.. تعقيم المنشآت الحكومية ومواقف السيارات فى بلبيس بالشرقية تعقيم المنشآت الحكومية ومواقف السيارات فى بلبيس بالشرقية
الشرقية- فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، حملات لتطهير المنشآت الشرطية والحكومية بالمدينة، وذلك بالتنسيق مع اللواء سامى علام، رئيس مجلس مدينة بلبيس، والدكتورة دعاء فايق، مدير الإدارة الصحية بالمدينة.

وقامت الحملات بتعقيم فرقة شرطة جنوب الشرقية، ومركز شرطة بلبيس، وإدارة المرور والشهر العقاري، وسنترال المدينة، ومواقف السيارات بالمدينة، وتم تعقيم السيارات، وتم توعية السائقين بكيفية تعقيم السيارة، كما تم تعقيم عدد من المساجد والمحال التجارية.

وفى سياق متصل أغلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية ما يقرب من 600 حضانة ومركز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة، وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة بشن حملات مكثفة على جميع الحضانات ومراكز الدروس الخصوصية بجميع انحاء المحافظة ، وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها لتجنبهم للمساءلة القانونية .

وأكد محافظ الشرقية ، الدكتور ممدوح غراب، أن الحملات تأتى فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها المحافظة لتنفيذ لتوجيهات الحكومة بمنع التجمعات والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، مؤكدا أنه أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والاحياء باتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين، مناشد المواطنين بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة وعدم التواجد بها، مثل الكافيهات والمطاعم والـ"سيبرات" الموجودة بأنحاء المحافظة حرصا على سلامتهم والحد من انتشار الأمراض الفيروسية والمعدية.

وكان المحافظ اصدر قراراً بمنع تنظيم وإقامة الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية وتجمعات الأسواق الشعبية والباعة الجائلين بنطاق المحافظة حتى نهاية الشهر الجاري، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وتفعيلا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وشدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرى مديريات ( التموين - الصحة - الطب البيطري) بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الاسواق والمحال التجارية للتأكد من توافر كافة السلع الغذائية والأساسية بالأسواق والاطمئنان على صلاحيتها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

 

تعقيم المنشآت الحكومية ومواقف السيارات فى بلبيس بالشرقية (1)
تعقيم المنشآت الحكومية ومواقف السيارات فى بلبيس بالشرقية 

 

تعقيم المنشآت الحكومية ومواقف السيارات فى بلبيس بالشرقية (2)
تعقيم المنشآت الحكومية ومواقف السيارات فى بلبيس بالشرقية 

 

تعقيم المنشآت الحكومية ومواقف السيارات فى بلبيس بالشرقية (4)
تعقيم المنشآت الحكومية ومواقف السيارات فى بلبيس بالشرقية 

 

تعقيم المنشآت الحكومية ومواقف السيارات فى بلبيس بالشرقية (5)
تعقيم المنشآت الحكومية ومواقف السيارات فى بلبيس بالشرقية 

 

تعقيم المنشآت الحكومية ومواقف السيارات فى بلبيس بالشرقية (6)
تعقيم المنشآت الحكومية ومواقف السيارات فى بلبيس بالشرقية 

 

تعقيم المنشآت الحكومية ومواقف السيارات فى بلبيس بالشرقية (7)
تعقيم المنشآت الحكومية ومواقف السيارات فى بلبيس بالشرقية 

 

تعقيم المنشآت الحكومية ومواقف السيارات فى بلبيس بالشرقية (9)
تعقيم المنشآت الحكومية ومواقف السيارات فى بلبيس بالشرقية

 

تعقيم المنشآت الحكومية ومواقف السيارات فى بلبيس بالشرقية (10)
تعقيم المنشآت الحكومية ومواقف السيارات فى بلبيس بالشرقية 

 

تعقيم المنشآت الحكومية ومواقف السيارات فى بلبيس بالشرقية (11)
تعقيم المنشآت الحكومية ومواقف السيارات فى بلبيس بالشرقية 

 

تعقيم المنشآت الحكومية ومواقف السيارات فى بلبيس بالشرقية (12)
تعقيم المنشآت الحكومية ومواقف السيارات فى بلبيس بالشرقية

مصر

اخبار مصر

الشرقية

تعقيم

مرور بلبيس

مركز شرطة

مجلس مدينة بلبيس

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
للتوعية بمخاطر كورونا.. طبيب: أنا فى شغلى علشانك وخليك فى البيت علشانا كلنا

للتوعية بمخاطر كورونا.. طبيب: أنا فى شغلى علشانك وخليك فى البيت علشانا كلنا

هل تنقل الحيوانات الأليفة عدوى فيروس كورونا للإنسان؟ الصحه ترد

هل تنقل الحيوانات الأليفة عدوى فيروس كورونا للإنسان؟ الصحه ترد

الأمن السعودى يقرر تطبيق الحجر المنزلى لجميع العمالة الوافدة لمدة 14 يوما

الأمن السعودى يقرر تطبيق الحجر المنزلى لجميع العمالة الوافدة لمدة 14 يوما

غرفة سياحة الأقصر: غلق الفنادق غدا لبدء التعقيم وحجر صحى للعاملين 14 يوما

غرفة سياحة الأقصر: غلق الفنادق غدا لبدء التعقيم وحجر صحى للعاملين 14 يوما

الصحة العالمية: 18 ألفا و19 حالة مصابة بكورونا فى 18 دولة بشرق المتوسط

الصحة العالمية: 18 ألفا و19 حالة مصابة بكورونا فى 18 دولة بشرق المتوسط

البحوث الفلكية تنفى تعرض مصر لزلزال كبير غدا وتؤكد: شائعات

البحوث الفلكية تنفى تعرض مصر لزلزال كبير غدا وتؤكد: شائعات

التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

المرور يضع إرشادات القيادة الآمنة لمنع الحوادث تحسبا لسقوط الأمطار

المرور يضع إرشادات القيادة الآمنة لمنع الحوادث تحسبا لسقوط الأمطار

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة