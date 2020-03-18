صور.. تعقيم المنشآت الحكومية ومواقف السيارات فى بلبيس بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

شهدت مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، حملات لتطهير المنشآت الشرطية والحكومية بالمدينة، وذلك بالتنسيق مع اللواء سامى علام، رئيس مجلس مدينة بلبيس، والدكتورة دعاء فايق، مدير الإدارة الصحية بالمدينة.

وقامت الحملات بتعقيم فرقة شرطة جنوب الشرقية، ومركز شرطة بلبيس، وإدارة المرور والشهر العقاري، وسنترال المدينة، ومواقف السيارات بالمدينة، وتم تعقيم السيارات، وتم توعية السائقين بكيفية تعقيم السيارة، كما تم تعقيم عدد من المساجد والمحال التجارية.

وفى سياق متصل أغلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية ما يقرب من 600 حضانة ومركز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة، وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة بشن حملات مكثفة على جميع الحضانات ومراكز الدروس الخصوصية بجميع انحاء المحافظة ، وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها لتجنبهم للمساءلة القانونية .

وأكد محافظ الشرقية ، الدكتور ممدوح غراب، أن الحملات تأتى فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها المحافظة لتنفيذ لتوجيهات الحكومة بمنع التجمعات والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، مؤكدا أنه أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والاحياء باتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين، مناشد المواطنين بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة وعدم التواجد بها، مثل الكافيهات والمطاعم والـ"سيبرات" الموجودة بأنحاء المحافظة حرصا على سلامتهم والحد من انتشار الأمراض الفيروسية والمعدية.

وكان المحافظ اصدر قراراً بمنع تنظيم وإقامة الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية وتجمعات الأسواق الشعبية والباعة الجائلين بنطاق المحافظة حتى نهاية الشهر الجاري، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وتفعيلا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وشدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرى مديريات ( التموين - الصحة - الطب البيطري) بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الاسواق والمحال التجارية للتأكد من توافر كافة السلع الغذائية والأساسية بالأسواق والاطمئنان على صلاحيتها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.



تعقيم المنشآت الحكومية ومواقف السيارات فى بلبيس بالشرقية



تعقيم المنشآت الحكومية ومواقف السيارات فى بلبيس بالشرقية



تعقيم المنشآت الحكومية ومواقف السيارات فى بلبيس بالشرقية



تعقيم المنشآت الحكومية ومواقف السيارات فى بلبيس بالشرقية



تعقيم المنشآت الحكومية ومواقف السيارات فى بلبيس بالشرقية



تعقيم المنشآت الحكومية ومواقف السيارات فى بلبيس بالشرقية



تعقيم المنشآت الحكومية ومواقف السيارات فى بلبيس بالشرقية



تعقيم المنشآت الحكومية ومواقف السيارات فى بلبيس بالشرقية



تعقيم المنشآت الحكومية ومواقف السيارات فى بلبيس بالشرقية