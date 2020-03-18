اليوم السابع
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الأربعاء، 18 مارس 2020 05:58 م
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صور.. تطهير المكاتب وتوفير مستلزمات وقائية ومطهرات للعاملين بـ"مياه الأقصر"

الأربعاء، 18 مارس 2020 05:17 م
صور.. تطهير المكاتب وتوفير مستلزمات وقائية ومطهرات للعاملين بـ"مياه الأقصر" تطهير المكاتب وتوفير مستلزمات وقائية ومطهرات للعاملين بـمياه الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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عقد اللواء مهندس محمد يحيى كمال رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، اجتماع بكافة الإدارات بمقر ديوان عام الشركة، وذلك بهدف تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ومنها تطهير جميع المكاتب والأسطح وأماكن التعامل المباشر مع الجماهير، وتوفير قطاع المعامل مستلزمات وقائية ومطهرات كحولية للعاملين بالشركة، وذلك لتطبيق تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بوضع خطة تقسيم العمل داخل الإدارات المختلفة، وتوزيعها طبقاً لطبيعة العمل بكل إدارة والأفرع التابعة للشركة، مع استمرار عمل ورديات التشغيل والصيانة لضمان عمل محطات مياه الشرب والصرف الصحى بالشكل الطبيعي دون أى خلل.

وأكد اللواء مهندس محمد يحيى كمال خلال الاجتماع، على أن تعمل إدارة التوعية على توضيح خطورة الفيروس  وكيفية الوقاية مع نشر البوسترات التوعوية لتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين، حيث كان قد عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اجتماعاً موسعاً للقيادات الأمنية والعاملين بالسياحة والآثار ومالكى ومديرى الفنادق العائمة والثابتة، وذلك بحضور محمد عبد القادر خيرى نائب المحافظ، واللواء أيمن راضى مدير أمن الأقصر، واللواء أشرف موافى السكرتير العام للمحافظة، والدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وذلك فى ضوء التكليفات الواردة للمحافظات السياحية من وزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا العالمى.

وتناول الاجتماع خطة التقصى الوبائى ومتابعة الحالات التى رصدها من المخالطين، مع التأكيد على عدم مغادرة أى فرد من الأطقم العاملة فى المنشآت السياحية "الفنادق الثابتة والعائمة" وذلك لمدة 14 يوم، على أن يخضعوا جميعاً للحجر الصحى، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير كافة المنشآت السياحية والمرافق الحكومية والغير حكومية بالمحافظة، وخلال الاجتماع أشار بعض مالكى الفنادق العائمة والثابتة إلى مغادرة بعض العاملين لأجازات، فوجه محافظ الأقصر بضرورة عمل قواعد بيانات للمغادرين، كما أصدر توجيهاته لوكيل وزارة الصحة بالمحافظة بمتابعة إجراءات العزل لهؤلاء العاملين بمكان إقامتهم مع الإخطار بكل من تظهر علية أعراض يشتبه أنها عدوى مع مراعاة التدابير الوقائية المعمول بها فى هذا الشأن، بالإضافة لعدم مغادرة الموجود منهم إلا بعد انتهاء فترة العزل المحددة سلفاً.

 

تطهير المكاتب وتوفير مستلزمات وقائية ومطهرات للعاملين بـمياه الأقصر (1)
تطهير المكاتب وتوفير مستلزمات وقائية ومطهرات للعاملين بـمياه الأقصر 

 

تطهير المكاتب وتوفير مستلزمات وقائية ومطهرات للعاملين بـمياه الأقصر (2)
تطهير المكاتب وتوفير مستلزمات وقائية ومطهرات للعاملين بـمياه الأقصر 

 

تطهير المكاتب وتوفير مستلزمات وقائية ومطهرات للعاملين بـمياه الأقصر (3)
تطهير المكاتب وتوفير مستلزمات وقائية ومطهرات للعاملين بـمياه الأقصر 

 


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