صور.. إيفانكا ترامب تقدم فكرة لتسلية الأطفال خلال العزل المنزلى لتجنب كورونا

كتبت مريم بدر الدين

شاركت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بفكرة مجربة لتسلية الأطفال خلال العزل المنزلى بسبب الخوف من انتشار فيروس كورونا، حيث نشرت صور لها مع أبنائها فى منزلها وهم يلعبون ويأكلون داخل خيمة أعدوها بنفسهم.





وعلقت إيفانكا على الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة: "هل تقيم فى المنزل اليوم مع الأطفال؟ خطط لمخيم غرفة المعيشة.. قم برمى ملاءة على بعض المكانس أو رف متدرج لإنشاء خيمة.. خططنا قائمة طعام معًا ونعد السندويشات والسلطات كل ما تستمتع به.. بعض الأشياء اختيارية، لكن يوصى بها.. هذا نشاط مجرب وحقيقى سيجمع عائلتك معًا لتناول وجبة.. شارك الأفكار المناسبة لعائلتك.. نحن فى هذا معا".

وأعلن البيت الأبيض أن إيفانكا ترامب، "عملت من البيت" يوم الجمعة فى إجراء احترازى بعد لقاء جمعها بمسؤول أسترالى مصاب بكورونا.

وأفاد نائب المتحدث باسم البيت الأبيض جود ديرى، بأن الفريق الطبى للبيت الأبيض نصح إيفانكا بألا تخضع نفسها للحجر الصحى لعدم وجود أى أعراض للمرض عليها، مشيرا إلى أن المسؤول الأسترالى الذى التقته إيفانكا، وتم تأكيد إصابته بفيروس كورونا، لم تكن لديه أعراض المرض لحظة اللقاء.





من ناحية أخرى حرصت إيفانكا ترامب على تقديم الدعم لدولة إيطاليا فى ظل الأزمة الكبيرة التى تعانى منها بتفشى فيروس كورونا المستجد، والذى أودى بحياة حوالى 1500 حالة، وإصابة نحو 21 ألفا داخل إيطاليا.

ونشرت مستشارة الرئيس الأمريكى، مقطع فيديو عبر الاستورى الشخصى لها، لعرض الطائرات الحربية الإيطالية التى رسمت علم بلادها فى السماء، لطمأنة الإيطاليين، وكتبت: "نحن نحبك يا إيطاليا".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.