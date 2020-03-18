صناعة السيراميك والأسمدة والأسمنت الأكثر استفادة من خفض سعر الغاز.. فيديو

كتب عبد الحليم سالم

كشف الدكتور أسامة عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للملاحات، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن خفض أسعار الغاز الذى اتخذته الحكومة للنزول بسعر المليون وحدة حرارية ل4.5 دولار وكانت بعض الشركات تحصل عليها ما بين 5 إلى 6 دولارات، مؤخرا يصب مباشرة فى صالح الصناعة خاصة صناعات السيراميك والأسمدة وبعض شركات الأسمنت التى ما تزال تستخدم الغاز الطبيعى.

وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن قرارات مجلس الوزراء، تضمنت خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما تقرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة.

أضاف عبد العزيز لـ"اليوم السابع"، أن الصناعات كثيفة استهلاك الغاز ستستفيد بشكل مباشر ، حيث سيساهم في خفض تكاليف الانتاج ،و زيادة التنافسية ، والنتيجة المترتبة على ذلك زيادة الصادرات وتغطية احتياجات السوق والحد من الواردات علاوة على زيادة إنتاجية الشركات وزيادة ارباحها فى الوقت نفسه ، لافتًا أن الشركات التى كانت تحصل على المليون وحدة حرارية ب4.5 دولار لن تستفيد حيث كانت ترغب فى النزول بالسعر ليوازى السعر العالمى للغاز .