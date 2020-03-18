شيكات ترامب.."البيت الأبيض" يرصد 250 مليار دولار إعانات للأفراد بسبب كورونا

كتبت: نهال طارق

أعلن البيت الأبيض أنه يطرح حزمة اقتصادية بقيمة 1 تريليون دولار لمكافحة وباء كورونا من ضمنها 250 مليار دولار ستوفر دعم نقدي مباشر للافراد، وفقا لشبكة "إن بي سي" الأمريكية.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين في الكابيتول هيل بعد اجتماعه مع أعضاء الحزب الجمهورى بمجلس الشيوخ لمناقشة خطة البيت الأبيض إن المقترح يتضمن قروض وشيكات مباشرة للأفرد وتوفير سيولة للشركات الصغيرة.

وقال البيت الأبيض إنه إذا توصل الكونجرس بسرعة فمن الممكن أن تصل الشيكات إلى المواطنين في نهاية إبريل لكن في الوقت نفسه مع وصول الدعم النقدي سيكون على الملايين من العمال دفع الايجار والمستحقات الاخرى في بداية الشهر المقبل.

ووفقا للتقرير طرح البيت الأبيض لأول مرة اقتراح إرسال شيكات مباشرة إلى الأمريكيين خلال مؤتمر صحفى في وقت سابق من صباح الثلاثاء، وقال منوشين: "الأمريكيون بحاجة إلى المال الآن والرئيس يريد الحصول على المال الآن وأعني الآن في الأسبوعين المقبلين".

وقال الرئيس دونالد ترامب إنه يفضل اتخاذ إجراءات فورية أكثر يمكن أن تجعل الأموال في جيوب الأمريكيين بشكل أسرع من انتظار يوم الدفع التالي.

وبحسب شبكة "سى إن بي سي"، فإن آلية صرف شيكات ترامب ومساعدات البيت الأبيض للأفراد لا تزال غير واضحة وسط تساءولات من بينها إلى من سيذهب الدعم المالي أولا ولكن وزير الخزانة أشار إلى أنه سيوجه إلى الأشخاص الاكثر تضررا بسبب انتشار كورونا.

من المتوقع ان يلقى اقتراح وزير الخزانة الامريكي قبولا في الكونجرس حيث دعا الديموقراطيين والجمهوريين الى تقديم دعم مالي مباشر للافراد، واقترح السيناتور ميت رومني اعطاء كل شخص بالغ 1000 دولار لمساعدته في الوفاء بالتزاماته المالية.

واقترح مجموعة من النواب الديموقراطيين في مجلس الشيوخ إرسال حوالى 4500 دولار لكل أمريكي.

وأضاف منوشين إن البيت الأبيض سيعلن عن تأجيل 300 مليار دولار من مدفوعات لمصلحة الضرائب، ويمكن للأفراد الذين يدينون بالمال إلى مصلحة الضرائب تأجيل ما يصل إلى مليون دولار و 10 ملايين دولار للشركات.

وأشار منوشين أيضًا إلى أن الحكومة الفيدرالية تعتزم إبقاء أسواق الأسهم مفتوحة ، لكنه أضاف أن ساعات أقصر قد تكون ضرورية، واوضح ان الحكومة الفيدرالية ستبقي اسواق الاسهم مفتوحة لمن من الممكن اعتماد ساعات عمل اقل.

وفي نفس السياق، قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إنه سيناقش الاقتراح مع الجمهوريين ثم يبدأ في التفاوض مع الديمقراطيين، مشيرا الى انه يرى ان خطة البيت الابيض مقبوله الي حد كبير وقال للصحفيين: "نحن ندرس أدوات السياسة لوضع الأموال مباشرة وبسرعة في أيدي العائلات الأمريكية".

ومن جانبه ابدى الرئيس ترامب ثقة في الاقتصاد الامريكي على الرغم من الصعوبات، كما شجع الأمريكيين على أن يأخذوا بجدية لمدة 15 يومًا التوصيات التي أصدرتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها والتي تدعو الناس إلى البقاء في المنزل والحد من التفاعل الاجتماعي.

وأوضح ترامب انه ناقش احتمال فرض حظر وطني مع المسئولين مثل ايطاليا وفرنسا مشيرا انه لا يعتقد ان الامر سكون خطوة عليه اتخاذها.