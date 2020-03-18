شركة "بوينج "تطالب بنحو 60 مليار دولار لحماية صناعة الطيران

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طالبت شركة "بوينج" العملاقة لإنتاج الطائرات ، بتخصيص الحكومة الأمريكية مساعدات لا تقل قيمتها عن 60 مليار دولار من أجل حماية صناعة الطيران، في ظل الشلل الذي أصابها جراء حظر السفر عالميا للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وأوضحت الشركة - في بيان نقله موقع"ماركت ووتش" الاقتصادي - إنها سعت خلال الفترة الأخيرة للحصول على سيولة "عامة " و"خاصة " ، وكذلك ضمانات قروض لصناعة الطيران.

وأوضحت إن النظرة المستقبلية طويلة المدى لهذه الصناعة لا تزال قوية ، وأنه حتى تستأنف حركة الركاب العالمية مستوياتها الطبيعية ، فإن هذه الإجراءات ضرورية لإدارة الضغط المفروض على قطاع الطيران والاقتصاد ككل.

وسجل سهم الشركة تراجعا بنسبة 17 % خلال التعاملات الإلكترونية صباح اليوم/الأربعاء/ ، ليعمق من حجم الخسائر التي منيت بها الشركة على مدار الجلستين الماضتين بعد هبوط أسهمها نحو 27 %.

وسمحت شركة "بوينج " لبعض العاملين فيها بالعمل من منازلهم بسبب المخاوف من فيروس "كورونا " المستجد.

وأكدت - في بيان أصدرته أمس - أن الشركة لن تتوقف ، مع ذلك ، عن الاستمرار في إنتاج الطائرات ، ولكنها تناشد العاملين الذين يستطيعون العمل من المنازل أن يقوموا بذلك وحتى صدور إشعار آخر.

ووقعت صناعة الطيران فريسة لفيروس "كورونا " الذي اجتاح دول عدة، فارضا تدابير مشددة تتضمن حظر السفر وحركة التنقل بشكل عام للحد من انتشاره وهو ما أثر سلبا على حركة الطيران العالمية.