اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 مارس 2020 11:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

شبكة "CNN": كورونا تحدى يفوق الحرب العالمية والكساد العظيم و11 سبتمبر

الأربعاء، 18 مارس 2020 10:16 ص
شبكة "CNN": كورونا تحدى يفوق الحرب العالمية والكساد العظيم و11 سبتمبر كورونا
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن التحدى الذى يمثله وباء كورونا العالمى يساوى ذلك الذى كان أثناء الحرب العالمية الثانية والكساد العظيم وأحداث 11 سبتمبر الإرهابية.

 

وأشارت الشبكة إلى أن حالة الطوارئ التى تسبب فيها كوفيد 19 يتحول سريعا إلى واحد من أكبر التحديات السياسية والاجتماعية فى العصر الحديث، وقد بدأ قادة أمريكا لتوهم فى فهم المهمة الهائلة التى يواجهونها.

 

وتابعت: "إن الحقائق على المدى الطويل تظهر للأمريكيين فى ظل دعوات للتعبئة الوطنية، على غرار الحرب العالمية الثانية، لمكافحة الوباء. ويقارن السياسيون المهتمون بمكافحته الأهمية التاريخية للأزمة بكارثة الأنفلونزا عام 1918، والكساد العظيم فى ثلاثينيات القرن الماضى وأحداث 11 سبتمبر الإرهابية".

 

لكن ليس واضحا ما إذا كانت الرسالة الصارمة تصل للجميع، لاسيما الشباب الأمريكى الذين لهم دورا حيويا فى وقف انتشار المرض مثل حرائق الغابات قبل أن يصل إلى مستويات تطغى على النظام الصحى فى الولايات المتحدة.

 

وعلى سبيل المثال فى سان فرانسيكيو، شوهد الناس يتجولون ويتزلجون ويركبون الدراجات على الرغم من وجود نظام يهدف لإبقاء الناس فى منازلهم باستثناء المهام الأساسية.

 

من ناحية أخرى، نقلت "سى إن إن" عن مصدر فى مجلس الشيوخ  قوله إن وزير الخزانة ستيفين منوشين، الذى يكافح من أجل إنقاذ الاقتصاد، يرسم صورة سيئة لما يمكن أن يحدث لو لم يتحرك الكونجرس، حيث أخبر أعضاء المجلس بأن معدل البطالة قد يرتفع إلى 20%، وسيقترب مثل هذا السيناريو المرعب من محنة 1930، ويتجاوز يكثير عدد العاطلين عن العمل بعد الازمة المالية لعام 2008، والتى بلغت ذروتها عن 9.9%.


كورونا

الولايات المتحدة

الحرب العالمية الثانية

وزير الخزانة الامريكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

العالم يتكاتف للقضاء على فيروس كورونا.. تحدى جديد من المطربة جلوريا جاينور "أغسل يديك" بأغنيتها I Will Survive لحث الجميع على اتباع تعليمات السلامة.. 350 ألف مشارك وجيمى فالون تيرى كروز فى صدارة الداعمين

الأربعاء، 18 مارس 2020 10:00 ص

إصابة كيفن دورانت أحد أشهر لاعبى السلة فى أمريكا بفيروس كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 09:56 ص

4 سيناريوهات لـ"كورونا" فى إيران.. أسوأها يتوقع إصابة 60 مليون × عام

الأربعاء، 18 مارس 2020 09:46 ص

روسيا تقرر تعطيل المدارس اعتبارا من 23 مارس بسبب "كورونا"

الأربعاء، 18 مارس 2020 09:36 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

المرور يضع إرشادات القيادة الآمنة لمنع الحوادث تحسبا لسقوط الأمطار

المرور يضع إرشادات القيادة الآمنة لمنع الحوادث تحسبا لسقوط الأمطار

اليوم.. إجراء قرعة الحج بشمال سيناء والإسماعيلية والبحيرة وسوهاج

اليوم.. إجراء قرعة الحج بشمال سيناء والإسماعيلية والبحيرة وسوهاج

كيف تصنع مطهر اليدين فى المنزل لتجنب عدوى كورونا؟

كيف تصنع مطهر اليدين فى المنزل لتجنب عدوى كورونا؟

كيف نحمى كبار السن من فيروس كورونا؟.. نقابة الأطباء تجيب

كيف نحمى كبار السن من فيروس كورونا؟.. نقابة الأطباء تجيب

الداخلية تداهم المراكز التعليمية المخالفة لمنع الاختلاط بين الطلاب

الداخلية تداهم المراكز التعليمية المخالفة لمنع الاختلاط بين الطلاب

خطة امتحانات نهاية الترم.. التعليم توضح طريقة وضع الأسئلة وتكشف عن المواعيد

خطة امتحانات نهاية الترم.. التعليم توضح طريقة وضع الأسئلة وتكشف عن المواعيد

"الداخلية" تلاحق محتكرى الأغذية والكمامات الطبية بسبب كورونا

"الداخلية" تلاحق محتكرى الأغذية والكمامات الطبية بسبب كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة