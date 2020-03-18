اليوم السابع
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سهم البنك الأهلى المتحد يدفع بورصة البحرين للمنطقة الخضراء بمستهل التعاملات

الأربعاء، 18 مارس 2020 09:15 ص
سهم البنك الأهلى المتحد يدفع بورصة البحرين للمنطقة الخضراء بمستهل التعاملات بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.83% رابحا 11.50 نقطة ليصل إلى مستوى 1391 نقطة، مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد. 
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 356.1 ألف سهم بقيمة 60.3 ألف دينار.
 
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 53.94% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 3.55%،، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 4.14% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.81%.
 
كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.87% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.45%.
 
وفى سياق متصل أعلن البنك الأهلي المتحد، عن تعليق تداوله، وذلك فى إطار العرض الطوعى المشروط المقدم من قبل بيت التمويل الكويتى "بيتك"، للاستحواذ على 100% من أسهم الأهلى المتحد العادية الصادرة والمدفوعة، والذى بموجبه يخطر الأهلى المتحد السوق بأنه سيتم تعليق التداول بأسهم البنك فى بورصة البحرين وبورصة الكويت اعتبارا من 23 مارس حتى التاريخ الأقرب لأى من أولا تاريخ وقف العرض بسبب التعذر عن إعلانه غير مشروط من ناحية القبول، ثانيا تاريخ وقف العرض بسبب التعذر عن إعلانه غير مشروط من كافة النواحى، ثالثا تاريخ النفاذ.
 
وفى سياق آخر أكدت شركة ألمنيوم البحرين-ألبا، التزامها المستمر بضمان سلامة موظفيها ومقاوليها وتحقيق إنتاجها المستهدف البالغ 1.54 مليون طن مترى بحلول نهاية عام 2020، فضلا عن استمرارها فى خفض التكاليف من خلال مواصلة البناء على النجاحات التى حققها مشروع تايتن، وذلك فى ظل التحديات الكبيرة وتقلبات الأسعار فى بورصة لندن للمعادن، والأوضاع الراهنة التى تشهدها الأسواق العالمية.
 
وأضافت أنها طرحت بشكل استباقى العديد من مبادرات السلامة فى جميع دوائر الشركة، وذلك بما يتماشى مع إرشادات وتوجيهات مملكة البحرين الرشيدة ومنظمات الصحة العالمية المعتبرة، كما تؤكد التزامها بضمان الإمداد المستمر والمستدام للمواد الخام والتشغيل السلس لعملياتها، وفى الوقت نفسه توفير المنتجات لعملائها فى جميع أنحاء العالم.

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