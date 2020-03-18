اليوم السابع
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الأربعاء، 18 مارس 2020 05:45 م
خالد صلاح
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سنغافورة تقرر إخضاع الوافدين لحجر صحى إلزامى لمدة 14 يوما

الأربعاء، 18 مارس 2020 05:09 م
سنغافورة تقرر إخضاع الوافدين لحجر صحى إلزامى لمدة 14 يوما كورونا ارشيفية
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 أعلنت حكومة سنغافورة اليوم الأربعاء إخضاع جميع المسافرين الذين يصلون البلاد لحجر صحي إلزامي لمدة 14 يوما؛ وذلك في ظل تفشي فيروس "كورونا" الجديد (كوفيد-19).
وأوضحت وزارة الصحة - في بيان أوردته شبكة "سي إن إن" الأمريكية - أنه سيتم إصدار إشعارات البقاء في المنزل لجميع المسافرين الوافدين والتي تطالبهم بالبقاء في أماكن إقامتهم لمدة 14 يوما بعد دخول سنغافورة وتقديم ما يحدد ويثبت أماكن إقامتهم خلال تلك الفترة.
كما أفادت الوزارة أنه سيستمر حظر دخول القادمين من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وإسبانيا، ونصحت جميع مواطني البلاد بتأجيل السفر إلى الخارج فوريا لتقليل احتمالات جلب الفيروس إلى داخل البلاد. 
يشار إلى أن عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في سنغافورة وصلت إلى 152 حالة.
 

وأعلنت السلطات المعنية فى سنغافورة، عن تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا فى أعلى حصيلة يومية للإصابة بالفيروس فى البلاد.

 

وكانت سنغافورة، قد اعلنت إنها ستغلق جميع المساجد لمدة خمسة أيام على الأقل، لتطهيرها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد أن ارتبط عدد من المصلين فى سنغافورة حضروا مؤتمرا إسلاميا فى ماليزيا المجاورة بحالات إصابة، وقال المجلس الإسلامى فى سنغافورة أن الإغلاق بدأ يوم الجمعة الماضى والسلطات تحاول تعقب 90 سنغافوريا حضروا المؤتمر الذى استمر ثلاثة أيام فى كوالالمبور عاصمة ماليزيا.

 

وألغت طوائف دينية أخرى تجمعات فى سنغافورة فى الأسابيع الماضية فى محاولة لوقف انتشار الفيروس الذى أصاب 178 شخصا فى المدينة.

 

 

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، قد أعلن، أن المنظمة ترى أن تفشى فيروس كورونا يشكل وباء، وأضاف خلال مؤتمر صحفى "قلقون للغاية من مستويات الانتشار ومن مستويات عدم اتخاذ الإجراءات "اللازمة"، لذلك وصلنا إلى تقييم مفاده أن كوفيد-19 (فيروس كورونا) يمكن تصنيفه بأنه وباء".

 


سنغافورة

حجر صحي

إسبانيا

كورونا

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