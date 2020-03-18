"سندات كورونا".. اقتراح إيطالى لحماية الأوروبيين من آثار الوباء الاقتصادية

كتبت فاطمة شوقى

"سندات كورونا".. اقتراح إيطالى تقدم به رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتى في مؤتمر مع نظرائه الأوروبيين في مؤتمر عبر الفيديو كونفرنس، في محاولة لاحتواء الآثار الاقتصادية القاسية لانتشار وباء كورونا داخل القارة العجوز، وتدشين نظام تأميني يحاكى صناديق الضمان أو التعويضات للشركات والأفراد.

وتهدف مبادرة سندات كورونا إلى توفير التمويل العاجل لجميع مبادرات الحكومات الفردية لحماية اقتصاداتها من تداعيات الفيروس.

ونقلت وكالة "آكى" الإيطالية عن كونتى قوله، إن "الاستجابة لأزمة غير عادية وغير مسبوقة يتطلب، على قدم المساواة، وسائل استثنائية، وتفعيل أى أداة من أدوات رد الفعل، وفقًا لمنطق: القيام بكل ما يلزم، للتصدى للازمة الصحية والاقتصادية الناجمة عن وباء فيروس كورونا.

وتابع كونتي: "إذا استمرينا فى الانقسام، فإن الرد سيكون غير فعال وهذا سيجعلنا ضعفاء وعرضة لردود أفعال الأسواق المالية"، داعياً إلى "عدم خداع الأنفس فى أنه قد تكون هناك دولة عضو بمنأى عن هذا التسونامي الاقتصادي-الاجتماعي"، محذرا من "التأخر فى الاستجابة المشتركة الذى سيكون مميتًا، وبالتالي هو تأخير غير مسؤول".

ورأى رئيس الحكومة الايطالية، أنه "يجب أن نضمن لمواطنينا توفير الرعاية الطبية اللازمة والحماية الاجتماعية والاقتصادية التى يحتاجونها، ولا توجد بدائل".

وكانت السلطات الايطالية، أعلنت مساء أمس الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 26.062 حالة، بعد تسجيل 2.989 إصابة جديدة خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية، فى حين ارتفع عدد الوفيات إلى 2.503، بزيادة 345 حالة وفاة عن تلك المعلنة مساء الاثنين الماضى.

وقال رئيس هيئة الدفاع المدنى، مفوض الحكومة لطوارئ (كوفيد 19)، انجيلو بوريللى فى مؤتمره الصحفى اليومى، إن إجمالى المتعافين من الوباء بلغ 2.941 شخص بعد شفاء 192 فى الاربعة وعشرين ساعة الماضية.