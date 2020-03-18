سلطنة عمان توقف وسائل النقل العام اعتبارا من غدا وحتى إشعار آخر بسبب كورونا

قررت وزارة النقل فى سلطنة عمان، إيقاف جميع وسائل النقل العام بالسلطنة بما فيها الحافلات والعبّارات ومركبات الأجرة (مايكروباص) ويستثنى من ذلك الحافلات والعبّارات المتجهة من وإلى محافظة مسندم وولاية مصيرة اعتبارا من يوم غد الخميس وحتى إشعار آخر، بحسب وكالة الأنباء العمانية.
وكان أعلن التلفزيون الرسمى فى سلطنة عمان أمس، الثلاثاء، إغلق المساجد وجميع المحلات في المجمعات التجارية باستثناء المحلات الغذائية والصيدليات وتوقف الأسواق التقليدية.
وأعلنت سلطنة عمان، إغلاق جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية ومنع دخول غير العمانيين إلى السلطنة من باستثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجى، وقررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا ( كوفيد 19) وقف دخول غير العمانيين إلى أراضي السلطنة من جميع المنافذ باستثناء مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحسب ما ذكرت صحيفة "البيان".
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