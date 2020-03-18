سلطنة عمان توقف وسائل النقل العام اعتبارا من غدا وحتى إشعار آخر بسبب كورونا

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

قررت وزارة النقل فى سلطنة عمان، إيقاف جميع وسائل النقل العام بالسلطنة بما فيها الحافلات والعبّارات ومركبات الأجرة (مايكروباص) ويستثنى من ذلك الحافلات والعبّارات المتجهة من وإلى محافظة مسندم وولاية مصيرة اعتبارا من يوم غد الخميس وحتى إشعار آخر، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

وكان أعلن التلفزيون الرسمى فى سلطنة عمان أمس، الثلاثاء، إغلق المساجد وجميع المحلات في المجمعات التجارية باستثناء المحلات الغذائية والصيدليات وتوقف الأسواق التقليدية.