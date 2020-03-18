اليوم السابع
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سلطنة عمان توقف وسائل النقل العام اعتبارا من غدا وحتى إشعار آخر بسبب كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 04:03 م
سلطنة عمان توقف وسائل النقل العام اعتبارا من غدا وحتى إشعار آخر بسبب كورونا وزارة الصحة العمانية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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قررت وزارة النقل فى سلطنة عمان، إيقاف جميع وسائل النقل العام بالسلطنة بما فيها الحافلات والعبّارات ومركبات الأجرة (مايكروباص) ويستثنى من ذلك الحافلات والعبّارات المتجهة من وإلى محافظة مسندم وولاية مصيرة اعتبارا من يوم غد الخميس وحتى إشعار آخر، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

وكان أعلن التلفزيون الرسمى فى سلطنة عمان أمس، الثلاثاء، إغلق المساجد وجميع المحلات في المجمعات التجارية باستثناء المحلات الغذائية والصيدليات وتوقف الأسواق التقليدية.

وأعلنت سلطنة عمان، إغلاق جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية ومنع دخول غير العمانيين إلى السلطنة من باستثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجى، وقررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا ( كوفيد 19) وقف دخول غير العمانيين إلى أراضي السلطنة من جميع المنافذ باستثناء مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحسب ما ذكرت صحيفة "البيان".

كما أعلنت تطبيق الحجر الصحى على جميع القادمين إلى السلطنة من مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية ، بما في ذلك العمانيين، وكذلك اتخذت السلطنة عدة إجراءات منها إغلاق الحدائق العامة والمتنزهات، وإيقاف إقامة صلاة الجمعة، ووقف التجمعات الاجتماعية مثل مناسبات الأعراس والعزاء، ومن المقرر أن يتم تطبيق القرارات اعتبارا من غدا الثلاثاء.

 


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