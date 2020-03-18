اليوم السابع
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الأربعاء، 18 مارس 2020 10:22 م
خالد صلاح
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سلطنة عمان تعلن تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 10:21 م
سلطنة عمان تعلن تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا محاولات لمنع تفشى كورونا
أ.ش.أ

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أعلنت وزارة الصحة بسلطنة عمان، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد19)، منها حالتان لمواطنين مرتبطتان بالسفر إلى إسبانيا وحالتان لمواطنين مرتبطتان بالسفر إلى دولة خليجية وحالتان مرتبطتان بالسفر إلى إيران.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن بيان أصدرته وزارة الصحة أن حالتين تتلقيان العلاج بالمستشفى بينما بقية الحالات مستقرة وتخضع للعزل.

وذكرت الوكالة أنه بذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في سلطنة عمان (39) حالة، منها (37) حالة مرتبطة بالسفر إلى الخارج وجاري التقصي الوبائي عن حالتين، فيما تم التأكد من تعافي (13) حالة وتماثلهم للشفاء.

وأهابت وزارة الصحة بالمواطنين التقيد بإجراءات الحجر الصحي حسب الإرشادات وعدم ارتياد الأماكن العامة أو دور العبادة والمداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال.

في السياق ذاته، أعلنت وزارة النقل بسلطنة عمان إيقاف جميع وسائل النقل العام بالسلطنة بما فيها الحافلات والعبّارات ومركبات الأجرة (ميكروباص) ويستثنى من ذلك الحافلات والعبّارات المتجهة من وإلى محافظة مسندم وولاية مصيرة اعتبارا من غد الخميس وحتى إشعار آخر.


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