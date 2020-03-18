اليوم السابع
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سقوط عاطل لاشتراكه مع نجله فى تصنيع مخدر الأستروكس داخل مسكنهما بالتجمع

الأربعاء، 18 مارس 2020 01:17 م
سقوط عاطل لاشتراكه مع نجله فى تصنيع مخدر الأستروكس داخل مسكنهما بالتجمع متهم- أرشيفية
كتب ـ عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في ضبط أحد الأشخاص لاشتراكه مع نجله فى تصنيع وترويج المواد المخدرة "الأستروكس بمنطقة التجمع، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها ومحاولة تصنيعها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب.

وأكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، قيام عاطل - مقيم بدائرة القسم ) مستأجر فيلا بدائرة القسم، يتخذها مسرحاً لتصنيع وتجهيز مادة الأستروكس المخدر بقصد الاتجار، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبط والده (عاطل - مقيم بذات العنوان) حال تواجده بالفيلا المشار إليها.

وعثر بداخل الفيلا على المضبوطات التالية " كمية من البردقوش المخدر وزنت ( 5 كيلو جرام )، ( 6 ) زجاجات من مخدر البودرة بإجمالى (6 كيلو جرام)، كمية من مخدر الحشيش وزنت (30 جرام)، (14) علبة من عقار SOMATROPIN بإجمالى عدد (32 أمبول)، كمية من السرنجات، ماكينة تكييس ولصق ميزان حساس، ماكينة عد مبالغ مالية، (2) قطعة سلاح أبيض، (2) هاتف محمول، ماسك وجه (كمامة)، قفازات، كمية من الأكياس الفارغة (معدة للتعبئة)، كمية من الزجاجات الفارغة، مبلغ مالى، سيارة ملاكى (ملك المتهم الثانى).

وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف باشتراكه مع نجله المتهم الهارب فى تصنيع مادة الأستروكس المخدر وترويجها على عملائهما باستخدام المضبوطات المشار إليها، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعه والهاتفين للاتصال بعملائهما والسيارة للنقل والترويج والأسلحة البيضاء بقصد الدفاع عن نشطهما الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

 

 


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