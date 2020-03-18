اليوم السابع
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سفير مصر بالكويت: تسيير رحلة استثنائية لنقل المصريين العالقين بالبلاد

الأربعاء، 18 مارس 2020 06:09 م
سفير مصر بالكويت: تسيير رحلة استثنائية لنقل المصريين العالقين بالبلاد سفير مصر لدى الكويت طارق القونى
كتب: أحمد جمعة

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صرح السفير طارق القوني، سفير جمهورية مصر العربية لدى الكويت، أن البعثة الدبلوماسية نجحت في تسيير رحلة استثنائية ظهر اليوم الأربعاء، من الكويت إلى القاهرة، على متنها نحو 300 شخص من أبناء الجالية العالقين الذين انتهت تأشيرة دخولهم للكويت سواء بغرض الزيارة أو السياحة، أو ممن صدر لهم إلغاء إقامة نهائي، فضلاً عن عدد من الحالات الإنسانية والحرجة.

 

وأكد القوني فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، الأربعاء، أن الرحلة جاءت في إطار اهتمام الدولة المصرية بأبنائها في الخارج، واستجابتها السريعة لحل المشكلات والصعوبات التي تواجه المواطنين خارج مصر بسبب انتشار فيروس كورونا المُستجد، مُشيرًا إلى أنه تم الترتيب للرحلة في وقت قياسي بعدما تم الإعلان عنها مساء أول أمس الاثنين، وهو ما تزامن مع تشكيل خلية عمل دائمة بالبعثة لتلقي طلبات السفر بالإضافة إلى التنسيق المُستمر مع كل من الناقل الوطني "مصر للطيران" والسلطات الكويتية من أجل إنهاء الإجراءات الخاصة باستقبال الطائرة ومغادرتها.

 

ونوه السفير المصري إلى أن البعثة لا تزال تتلقى طلبات الراغبين بالسفر إلى مصر، مُشيرًا إلى استمرار الاتصالات مع القاهرة لترتيب رحلات استثنائية أخرى لتمكين المصريين العالقين بالكويت من العودة إلى مصر.

 

وحرص القوني على توجيه الشكر إلى السلطات الكويتية على تعاونها المُقدر مع البعثة الدبلوماسية ومنح كافة التسهيلات اللازمة لتسيير هذه الرحلة الاستثنائية، مُعربًا عن ثقته في استمرار هذا التعاون خلال الفترة المُقبلة.


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