سفير فنزويلا لمفتى الجمهورية: نقدر ما تقوم به الدار من مجهودات كبيرة

استقبل الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، صباح اليوم الأربعاء، السفير ويلمر بارينتوس سفير فنزويلا بالقاهرة، لبحث أوجه تعزيز التعاون الدينى بين دار الإفتاء وفنزويلا.

فى بداية اللقاء أوصل السفير الفنزويلى رسالة تقدير وثناء من الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو إلى مفتى الجمهورية لما تقوم به دار الإفتاء المصرية من مجهودات كبيرة فى نشر صحيح الدين فى الداخل والخارج، مؤكدًا تقديره لدور دار الإفتاء المصرية وأهميتها عالميًا.

كما أثنى السفير على تفاعل دار الإفتاء مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد الذى أصاب العالم، وما قامت به من إجراءات توعوية لما لها من تأثير ومكانة كبيرة فى نفس المصريين والمسلمين على مستوى العالم أجمع.

من جانبه قال مفتى الجمهورية إن دار الإفتاء تشارك كافة مؤسسات الدولة المصرية المسؤولية فى مواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، لذا اتخدت عدة إجراءات ووجهت عدة رسائل وفتاوى توعوية، قيامًا بواجبها فى هذه المرحلة الحرجة التى يمر بها العالم أجمع.

وأكد على أهمية التعاون على المستوى المحلى والدولى لمحاصرة هذا الوباء، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في مواجهة هذا الفيروس، وقد ظهر ذلك بشكل واضح فى إجراءاتها الأخيرة، قائلًا: نشارك العالم كله المسؤولية فى مواجهة هذا المرض.

واستعرض مفتى الجمهورية خلال لقائه بالسفير الفنزويلى المراحل التاريخية التى مرت بها دار الإفتاء المصرية منذ نشأتها رسميًا قبل 125 عامًا، وطبيعة العمل فى إداراتها المختلفة، لافتًا إلى أن الدار تستقبل الفتاوى من مختلف دول العالم بلغات مختلفة كان آخرها اللغة الإسبانية قبل عامين تقريبًا.

وأشار إلى أن الدار فى إطار مواجهتها للتطرف والإرهاب أنشأت عام 2014 مرصدًا للفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة هو الأول من نوعه يعمل على مدار 24 ساعة لرصد وتحليل خطابات التطرف والرد عليها، فضلًا عن إصدار الدار لمجلة insight باللغة الإنجليزية، التى ترد على مجلتى دابق ورومية اللتين يصدرهما تنظيم داعش الإرهابى، فضلًا عن العديد من الإجراءات الأخرى.

وأبدى مفتى الجمهورية استعداد دار الإفتاء الكامل لتقديم كافة أشكال الدعم العلمى والشرعى للمراكز الإسلامية فى فنزويلا، خاصة فى مجال تدريب المفتين على مهارت الإفتاء ومواجهة الفكر المتطرف والإسلاموفوبيا.

فى المقابل عبر السفير الفنزويلى عن سعادته بهذا التعاون المثمر بين دار الإفتاء المصرية وبلاده، مؤكدًا تطلع بلاده لإرسال مجموعة من أئمة المراكز الإسلامية فى فنزويلا والطلبة المسلمين للتدريب على الإفتاء.