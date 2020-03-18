اليوم السابع
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بتغريدة على تويتر

سفير الصين بالسعودية يحتفى بدخول اللقاح المطور ضد كورونا للمرحلة السريرية

الأربعاء، 18 مارس 2020 09:14 ص
سفير الصين بالسعودية يحتفى بدخول اللقاح المطور ضد كورونا للمرحلة السريرية تطوير لقاح ضد كورونا - ارشيفيه
هند المغربي

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نشر السفير الصيني لدى السعودية تشن وي تشينج تغريدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يعبر عن فرحته باللقاح الذي طوره فريق بقيادة الأكاديمية المتخصصة في الأوبئة والمضاد لفيروس كورونا ودخولة في مرحلة التجارب السريرية.

وأكد السفير الصيني لدى السعودية خلال تغريدته التي نشرها موقع روسيا اليوم أن اللقاح المضاد لفيروس "كوفيد - 19" الذي طورته بلاده اجتاز مرحلة الأبحاث السريرية، وتمت الموافقة على تجربته على البشر.

وأوضح السفير الصيني أن علماء بلاده حضروا لقاحا وفق معايير الجودة والفعالية الدولية واللوائح المحلية، حتى تتسنى مهمة "السيطرة عليه وإنتاجه على نطاق واسع".

وأرفق الدبلوماسي الصيني تغريدته بشريط للتليفزيون المركزي، استعرض هذا الإنجاز وأجرى مقابلة مع العالمة الصينية تشن وي، التي خاضت وفريقها من الخبراء جولات في السابق ضد وبائي إيبولا وسارس.

وفى وقت سابق، أورد تقرير في صحيفة الشعب اليومية التابعة للحزب الشيوعي أن الصين أجازت إجراء التجارب السريرية على أول لقاح تطوره لمحاربة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف التقرير أن فريق الباحثين يقوده تشين واي من أكاديمية العلوم الطبية العسكرية في الصين، وكانت قد كشفت تقارير إخبارية عن إجراء أول تجربة للقاح ضد فيروس كورونا القاتل، فى معهد كيزر للبحوث الأمريكى، حيث حقنت إحدى المتطوعات، بمدينة سياتل شرق الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر موقع روسيا اليوم، أن الباحثين في معهد كيزر الأمريكى أشاروا إلى أن الاختبار سيجرى على 45 متطوعا، بينما حقن اليوم أربعة أفراد، بينما أوضح التقرير أن المشاركين في تلك التجربة لم يصيبوا بأى أذى، حيث لم ينتقل لهم الفيروس من جراء تلك التجارب، حيث لا تضم الجرعة التي يحقنون بها فيروس كورونا وأوضح التقرير، أن التجارب سيجرى حتى مطلع يونيو 2021، للتأكد من سلامة اللقاح.


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السعوديه

لقاح ضد كورونا

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