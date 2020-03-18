سعر الين يرتفع في ظل تدافع جديد للبحث عن ملاذ آمن

رويترز

سجلت عملة الين الملاذ الآمن مكاسب كبيرة في حين حافظ الدولار على مكاسبه القوية أمام العملات الأخرى التي حققها الليلة الماضية في حين أبقت مخاوف بشأن فيروس كورونا المستجد الأسواق في حالة من الضعف رغم ضخ سيولة هائلة من جانب بنوك مركزية.

وارتفعت العملة اليابانية 0.8% إلى 106.80 ين مقابل الدولار مع البحث عن ملاذات آمنة في آسيا ظهرا مع تفاقم خسائر الأسهم في المنطقة.

وارتفع اليورو والجنيه الاسترليني، لكنهما وجدا صعوبة في تعويض سوى قدر ضئيل من الخسائر التي تكبداها أمام الدولار أمس الثلاثاء.

ونزل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي عن 60 سنتا.

وتهاوت الأسواق الشهر الجاري مع تسييل المستثمرين كل حيازاتهم تقريبا لجمع سيولة لترتفع قيمة الدولار وتكلفة اقتراض العملة الأمريكية في الخارج.

وقلص الاسترليني بعض المكاسب ليرتفع 0.4% إلى 1.2094 دولار واستقر اليورو عند 1.1007 دولار.

أما عملات الدول المنكشفة على التصدير فسجلت أداء أسوأ كثيرا.

وهبط الدولار الأسترالي نحو 15 % أمام نظيره الأمريكي منذ بداية العام ليقل عن 60 سنتا لأول مرة منذ 2003 الليلة الماضية، وسجل في أحدث تعاملات 0.5930 دولار أمريكي بينما سجل الدولار النيوزيلندي 0.5942 دولار أمريكي.