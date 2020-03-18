اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 مارس 2020 12:46 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الين يرتفع في ظل تدافع جديد للبحث عن ملاذ آمن

الأربعاء، 18 مارس 2020 11:04 ص
سعر الين يرتفع في ظل تدافع جديد للبحث عن ملاذ آمن فيروس كورونا
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سجلت عملة الين الملاذ الآمن مكاسب كبيرة في حين حافظ الدولار على مكاسبه القوية أمام العملات الأخرى التي حققها الليلة الماضية في حين أبقت مخاوف بشأن فيروس كورونا المستجد الأسواق في حالة من الضعف رغم ضخ سيولة هائلة من جانب بنوك مركزية.
 
وارتفعت العملة اليابانية 0.8% إلى 106.80 ين مقابل الدولار مع البحث عن ملاذات آمنة في آسيا ظهرا مع تفاقم خسائر الأسهم في المنطقة.
 
وارتفع اليورو والجنيه الاسترليني، لكنهما وجدا صعوبة في تعويض سوى قدر ضئيل من الخسائر التي تكبداها أمام الدولار أمس الثلاثاء.
 
ونزل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي عن 60 سنتا.
 
وتهاوت الأسواق الشهر الجاري مع تسييل المستثمرين كل حيازاتهم تقريبا لجمع سيولة لترتفع قيمة الدولار وتكلفة اقتراض العملة الأمريكية في الخارج.
 
وقلص الاسترليني بعض المكاسب ليرتفع 0.4% إلى 1.2094 دولار واستقر اليورو عند 1.1007 دولار.
 
أما عملات الدول المنكشفة على التصدير فسجلت أداء أسوأ كثيرا.
 
وهبط الدولار الأسترالي نحو 15 % أمام نظيره الأمريكي منذ بداية العام ليقل عن 60 سنتا لأول مرة منذ 2003 الليلة الماضية، وسجل في أحدث تعاملات 0.5930 دولار أمريكي بينما سجل الدولار النيوزيلندي 0.5942 دولار أمريكي.

عمله الين

العملة اليابانية

الدولار

فيروس كورونا

بنوك مركزية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
غرفة سياحة الأقصر: غلق الفنادق غدا لبدء التعقيم وحجر صحى للعاملين 14 يوما

غرفة سياحة الأقصر: غلق الفنادق غدا لبدء التعقيم وحجر صحى للعاملين 14 يوما

الصحة العالمية: 18 ألفا و19 حالة مصابة بكورونا فى 18 دولة بشرق المتوسط

الصحة العالمية: 18 ألفا و19 حالة مصابة بكورونا فى 18 دولة بشرق المتوسط

البحوث الفلكية تنفى تعرض مصر لزلزال كبير غدا وتؤكد: شائعات

البحوث الفلكية تنفى تعرض مصر لزلزال كبير غدا وتؤكد: شائعات

التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

المرور يضع إرشادات القيادة الآمنة لمنع الحوادث تحسبا لسقوط الأمطار

المرور يضع إرشادات القيادة الآمنة لمنع الحوادث تحسبا لسقوط الأمطار

اليوم.. إجراء قرعة الحج بشمال سيناء والإسماعيلية والبحيرة وسوهاج

اليوم.. إجراء قرعة الحج بشمال سيناء والإسماعيلية والبحيرة وسوهاج

كيف تصنع مطهر اليدين فى المنزل لتجنب عدوى كورونا؟

كيف تصنع مطهر اليدين فى المنزل لتجنب عدوى كورونا؟

كيف نحمى كبار السن من فيروس كورونا؟.. نقابة الأطباء تجيب

كيف نحمى كبار السن من فيروس كورونا؟.. نقابة الأطباء تجيب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة