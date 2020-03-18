اليوم السابع
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الأربعاء، 18 مارس 2020 04:01 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

روسيا تواجه فجوة 39 مليار دولار فى ميزانية 2020 بسبب انخفاض إيرادات النفط والغاز

الأربعاء، 18 مارس 2020 03:17 م
روسيا تواجه فجوة 39 مليار دولار فى ميزانية 2020 بسبب انخفاض إيرادات النفط والغاز النفط
رويترز

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قال وزير المالية الروسي أنطون سيليانوف اليوم الأربعاء إن إيرادات ميزانية روسيا من مبيعات النفط والغاز ستقل ثلاثة تريليونات روبل (39 مليار دولار) عن المتوقع لهذا العام بسبب انخفاض أسعار الخام.
 
وكان الوزير توقع في البداية فجوة بقيمة تريليوني روبل، مع عجز ربما يبلغ 0.9 من الناتج المحلي الإجمالي.
 
وتراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي اليوم لتنخفض نحو 17% منذ بداية الأسبوع مع تنامي التوقعات القاتمة للطلب على الوقود في ظل التوسع في قيود السفر للحد من انتشار فيروس كورونا.
 
ورغم زيادة العجز، قال محللون من جازبروم بنك إن وزارة المالية لديها احتياطيات كافية لمواصلة الإنفاق بما في ذلك تلك لدي صندوق الثروة السيادي.
 
وقال البنك إن الصندوق "لديه ما يكفي لتغطية نقص الدخل نتيجة انخفاض أسعار النفط لما يزيد عن خمسة أعوام".
 
وبحسب الوزارة، فان الصندوق يحتفظ بمبلغ 8.2 تريليون روبل أو 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي في أول مارس.

وزير المالية الروسي أنطون سيليانوف

روسيا

النفط

الغاز

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