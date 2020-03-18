اليوم السابع
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خالد صلاح
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روسيا تقرر تعطيل المدارس اعتبارا من 23 مارس بسبب "كورونا"

الأربعاء، 18 مارس 2020 09:36 ص
روسيا تقرر تعطيل المدارس اعتبارا من 23 مارس بسبب "كورونا"
أ ش أ

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أعلن وزير التعليم الروسى سيرجى كرافتسوف عن تعطيل الدوام الرسمى بالمدارس فى كافة أنحاء روسيا بسبب فيروس "كورونا" اعتبارا من 23 مارس الجارى وحتى 12 أبريل القادم.
وقال كرافتسوف - في تصريح صحفي اليوم /الأربعاء/ - "مع تعطيل المدارس في روسيا، سيتم توفير الدعم للتعلم عن بُعد للطلاب ابتداء من يوم الاثنين المقبل".
ومن جهتها أعلنت نائبة رئيس الحكومة الروسية تاتيانا جوليكوفا عن تسجيل 114 إصابة بفيروس "كورونا" في روسيا .


كورونا

روسيا

فيروس كورونا

كورونا فى روسيا

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